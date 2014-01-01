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Мажор
Мажор, 4-й сезон
Год
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2022
Количество серий
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8
Режиссер
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Константин Статский
В ролях
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Павел Прилучный
,
Дмитрий Шевченко
,
Карина Разумовская
,
Александр Обласов
,
Денис Шведов
,
Никита Панфилов
,
Анна Андрусенко
,
Остап Ступка
,
Александр Дьяченко
,
Игорь Жижикин
,
Заза Чантурия
,
Любовь Аксенова
Продюсеры
Подробнее
Александр Цекало
,
Руслан Сорокин
,
Иван Самохвалов
Сценарий
Подробнее
Александр Щербаков
Оператор
Подробнее
Улугбек Хамраев
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This product uses the
TMDb
API but is not endorsed or certified by TMDb.
Серии 4-го сезона
1 серия
Дата выхода:
март 2022
Сезоны сериала
1 сезон
12 серий,
2014
2 сезон
12 серий,
2016
3 сезон
16 серий,
2018
4 сезон
8 серий,
2022
4-й сезон сериала «Мажор» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
15807 фильмов
,
4325 сериалов
и
523 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
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