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2 декабря 2022, новость

Юлию Барановскую признали главной телеперсоной 2022 года

Ведущая получила премию за достижения в области телевидения за свой проект «Женщины Донбасса»
Юлия Барановская | Источник: PersonaStars

Телеведущая Юлия Барановская получила премию журнала «КиноРепортер» за достижения в области телевидения. Об этом сообщает «КП».

Барановская признана главной телеперсоной 2022 года и получила статуэтку «Событие года». Телеведущая получила награду за свой проект «Женщины Донбасса».

«Мой новый проект "Женщины Донбасса" именно о них: невероятных, смелых, стойких, которые не просят помощи, при этом готовы еще и помогать сами. Я считаю, что и мы с вами просто обязаны им помочь. Я расскажу вам 30 настоящих историй о 30 судьбах, 30 сильных женщинах», — поделилась звезда.

Премию Барановской вручила диктор Анна Шатилова. Телеведущая призналась, что часто ведет шоу-награды и вручает премии, однако самой получить статуэтку было приятно.

Ранее сообщалось о возвращении в эфир «Первого канала» шоу «Мужское/женское», не выходившего на телевидении с конца февраля, когда «Первый канал» объявил об изменениях в сетке вещания в пользу передач общественно-политической направленности.

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