Популярное шоу «Первого канала» вернется в эфир

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий Фото: «Первый канал»

Ток-шоу «Мужское/женское» вернется в эфир «Первого канала» 28 ноября. Вести передачу по-прежнему будут Юлия Барановская и Александр Гордон.

Напомним, программа «Мужское/женское» не выходила в эфир с конца февраля, когда «Первый канал» объявил об изменениях в сетке вещания в пользу передач общественно-политической направленности. В марте Юлия Барановская опровергла предположения о том, что программу закрыли, а в сентябре сообщила о возобновлении съемок.

Ток-шоу «Мужское/женское» выходит с 2014 года. В программе обсуждаются всевозможные гендерные вопросы. Мужской и женский взгляды на различные жизненные ситуации сталкиваются, в результате чего возникает конфликт, требующий немедленного разрешения.