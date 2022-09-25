8 новых необычных сериалов сентября, которые вы могли пропустить

«Дьявол в Огайо», со 2 сентября

Кадр из сериала «Дьявол в Огайо»

В больницу, где трудится психиатр Сюзанна, привозят найденную на дороге девушку. Новой пациентке с вырезанной на теле кровавой пентаграммой явно требуется поддержка, и добросердечная докторша забирает таинственную барышню к себе домой. С этого момента в семье Сюзанны начинаются серьезные проблемы. Мало того, что девица оказывается жертвой сатанинского культа, так еще и ведет себя как-то странно и даже зловеще. Но Сюзанна все равно ей сочувствует и пытается докопаться до правды.

Мрачный триллер Netflix про секту развивается неторопливо, но к финалу наберет темп и заставит поволноваться. В образе доктора комфортно чувствует себя Эмили Дешанель, которая носила белый халат и вела расследования в течение 12 сезонов сериала «Кости».

«Сезон свадеб», с 8 сентября

Жизнь безнадежного романтика Стефана перевернулась с ног на голову после знакомства с Кэти. У той что ни день, то приключения. И главное из них — ее собственная свадьба (не со Стефаном), в финале которой жених и гости превратились в… гору трупов. Невеста незамедлительно ударяется в бега, прихватив с собой Стефана – тот хоть и не понимает ничего толком, зато влюблен по уши.

Что же произошло на свадьбе, и может ли Кэти оказаться серийной убийцей? Ответы зритель получит далеко не сразу. В «Свадебном сезоне» романтическая комедия быстро сдает свои позиции и превращается в эффектный криминальный триллер, главным украшением которого является сумасбродная и загадочная главная героиня в исполнении Розы Салазар, звезды «Алиты: Боевого ангела».

«Королева змей», с 11 сентября

Кадр из сериала «Королева змей»

История Екатерины Медичи, одной из самых влиятельных злодеек королевских кровей, рассказанная ею самой. Она прошла путь от сироты из монашеского приюта до французского монарха и научилась выживать при любых обстоятельствах.

Историческая правда в «Королеве змей» сочетается с вымыслом, а точнее, с переосмыслением биографии умной и жесткой королевы в весьма саркастическом ключе. Нечто похожее мы видели в возмутительной «Великой» с Эль Фаннинг. Но когда исполнительницы роли Екатерины Медичи в разных возрастах (Лив Хилл и Саманта Мортон) ломают четвертую стену и подают язвительные реплики, глядя прямо в камеру, вспоминается, как столь же мастерски это делали герои «Карточного домика» и «Дряни».

«Квантовый скачок», с 19 сентября

Перезагрузка одноименного культового сериала 1990-х про путешествия во времени доктора Сэма Беккета. В сиквеле появляется новая команда во главе с физиком Беном, нелегально прыгнувшим в далекий 1985 год. Пока коллеги пытаются его вернуть, он проживает множество историй в обличье других людей, а сопровождает героя на этот раз голограмма не его друга, а помощницы. В главных ролях заняты Рэймонд Ли и Кейтлин Бассетт. В качестве продюсера и сценариста к проекту присоединился Дональд П. Беллисарио, приложивший руку к оригинальному «Квантовому скачку».

«Перезапуск», с 20 сентября

Комедийный сериал сосредоточен вокруг перезапуска вымышленного ситкома, популярного в нулевых. К своим прежним ролям возвращаются потасканные звезды оригинального шоу. За пару десятков лет они успели вколотить немало гвоздей в гроб своей карьеры, и этот проект дает им шанс на перезагрузку.

«Перезапуск» с азартом и знанием дела издевается над телеиндустрией и ее героями, тщеславными актерами и писателями-неудачниками. Сценаристом этого ситкома, пародирующего ситком, стал Стивен Левитан, работавший над такими образцами жанра, как «Фрейзер» и «Американская семейка». Уж ему-то наверняка известно, сколько смешных нелепостей сопровождают съемки комедии.

«Монстр: История Джеффри Дамера», с 21 сентября

Кадр из сериала «Монстр: История Джеффри Дамера»

Шокирующая история реального серийного убийцы и каннибала Джеффри Дамера по прозвищу Милуокский монстр. На счету Дамера значатся семнадцать жертв, мальчики и мужчины от 14 до 36 лет, которых он жестоко убил и расчленил.

Автор «Американской истории ужасов» Райан Мерфи со своим соратником по сериалам «Сестра Рэтчед» и «Голливуд» Иэном Бреннаном построили повествование с точек зрения разных жертв маньяка, а также показали случаи, когда убийцу могли задержать полицейские, но по тем или иным причинам он ускользал. Сыграл зловещего Дамера пугающе реалистично перевоплотившийся в него Эван Питерс, постоянный актер проектов Райана Мерфи. Сериал – не первая попытка рассказать о маньяке, к примеру, в фильме «Палач Дамер» убийцу играл Джереми Реннер.

«Эта Англия», с 21 сентября

Шестисерийная драма о недавно покинувшем пост премьер-министра Великобритании Борисе Джонсоне и работе его администрации во время пандемии. Роль политика примерил прославленный Кеннет Брана, при этом узнать актера невозможно, его внешность как следует изменили при помощи взлохмаченного светлого парика, грима и разнообразных накладок.

Для самого Джонсона этот мини-сериал вряд ли станет комплиментарным, вспомнить хотя бы вечеринки для чиновников, проводимые в его резиденции во время строжайшего локдауна. За сценарий и режиссуру отвечает неоднократный фаворит Берлинале Майкл Уинтерботтом. Второй режиссер — Джулиан Джаррольд, на счету которого немало крепких экранизаций классики.

«Свой человек», с 26 сентября

Героями нового сериала «Би-би-си» стали заключенный, приговоренный к смертной казни (Стэнли Туччи), викарий идиллического английского городка (Дэвид Теннант) и учительница математики, оказавшаяся запертой в подвале. Какая между ними связь — пока неизвестно, однако продюсеры дразнят обещаниями, что «Свой человек» перевернет представления о криминальных триллерах.