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21 мая 2020, Lenta.Ruновость

Российских зрителей «Великой» разозлил темнокожий князь Ростов

Комедийный сериал основан на истории Екатерины II
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фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались темнокожие артисты. Пользователи сети выразили недовольство в твиттере.

В частности, российским зрителям не понравилось то, что роль князя Ростова в шоу исполнил Абрахам Попула. Персонажа назвали «князем Ростовым из Ростова-на-Конго» и выдвинули предположение о его нетрадиционной сексуальной ориентации. Некоторые критики посетовали на «киношную гипертрофированную толерантность американцев».

Великая
2020/Австралия, Великобритания16+драмакомедия
Моя оценка

Пользователь dolceduce, обративший внимание на то, что князя Орло (возможно, прототипом персонажа стал князь Григорий Орлов) сыграл британский актер индийского происхождения Саша Дхаван («Дракула»), посчитал, что сериал «высмеивает русскую историю». Зрители вспомнили сериал «Ведьмак», который также был раскритикован русскоязычными пользователями за темнокожих эльфов и дриад, отметив, что кастинговое решение в шоу про Екатерину им понятно еще меньше.

Фанаты сериала, однако, напомнили критикам, что речь идет о сатирическом шоу, и добавили, что африканцы в середине XVIII века часто находились при дворах европейской знати.

Комедийный сериал «Великая» производства США, Великобритании и Австралии вышел в середине мая. Роль Екатерины II исполнила Эль Фаннинг, Петра III сыграл Николас Холт. Сценаристом стал Тони МакНамара, работавший над «Фавориткой».

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