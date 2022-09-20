Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис

Сергей Пускепалис | Источник: PersonaStars

Советский и российский актер, режиссер театра и кино Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Да, по предварительной информации, он погиб», — заявил собеседник издания. В управлении Министерства внутренних дел по региону и в Ярославском театре драмы имени Волкова, где Пускепалис был художественным руководителем, эту информацию пока никак не прокомментировали.

Авария произошла утром во вторник, 20 сентября, в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 «Холмогоры». Машина Ford Transit столкнулась с грузовым автомобилем. Пассажир и водитель Ford Transit погибли, еще один человек в результате ДТП оказался в больнице.

Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске, а в 14 лет переехал вместе с семьей в Саратов. Позже переехал в Москву, где окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Он работал режиссером в Самарском театре «Понедельник», был главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени Пушкина и режиссером-постановщиком Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В 2014 году Пускепалиса назначили заместителем художественного руководителя МХАТ имени Горького по творческой работе, а с августа 2019 он занял пост худрука Ярославского театра драмы имени Волкова.