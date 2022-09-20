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20 сентября 2022, новость

Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис

Артист попал в автокатастрофу под Ярославлем
Сергей Пускепалис | Источник: PersonaStars

Советский и российский актер, режиссер театра и кино Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Да, по предварительной информации, он погиб», — заявил собеседник издания. В управлении Министерства внутренних дел по региону и в Ярославском театре драмы имени Волкова, где Пускепалис был художественным руководителем, эту информацию пока никак не прокомментировали.

Авария произошла утром во вторник, 20 сентября, в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 «Холмогоры». Машина Ford Transit столкнулась с грузовым автомобилем. Пассажир и водитель Ford Transit погибли, еще один человек в результате ДТП оказался в больнице.

Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске, а в 14 лет переехал вместе с семьей в Саратов. Позже переехал в Москву, где окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Он работал режиссером в Самарском театре «Понедельник», был главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени Пушкина и режиссером-постановщиком Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В 2014 году Пускепалиса назначили заместителем художественного руководителя МХАТ имени Горького по творческой работе, а с августа 2019 он занял пост худрука Ярославского театра драмы имени Волкова.

В 2003 году артист получил первую эпизодическую роль в кино и появился в фильме Алексея Учителя «Прогулка». После знакомства с режиссером Алексеем Попогребским сыграл главные роли в его картинах «Простые вещи» и «Как я провел этим летом».

Позднее Пускепалис появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Сибирь. Монамур», «Мой парень — ангел», «Черное море», «Битва за Севастополь», «Ледокол», «Хождение по мукам», «Елки новые», «На острие», «1941. Крылья над Берлином», «Частица вселенной», «Крестный», «Крик совы» и «Операция Мухаббат». В апреле 2022 года состоялась премьера последнего фильма с участием актера — военной драмы «Первый Оскар».

В зарубежных картинах Пускепалис сниматься отказывался, объясняя это тем, что считает неприемлемым изображение русских людей в кинематографе западных стран. В 2015 году артист выступил режиссером фильма «Клинч».

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