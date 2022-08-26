Нельзя пропустить: самые любопытные сериалы второй половины августа

«Женщина-Халк: Адвокат», с 18 августа

Кадр из сериала «Женщина-Халк»

Новая планета в разрастающейся киновселенной Marvel — история кузины Брюса Бэннера, того самого несокрушимого и не всегда контролирующего себя Халка.

Адвокат Дженнифер Уолтерс в результате автокатастрофы получила дозу гамма-радиации вместе с кровью двоюродного брата Брюса. Несмотря на то, что теперь Джен за секунду наращивает мощную мускулатуру, она продолжает строить успешную юридическую карьеру.

В сериале фанаты вселенной обнаружат изрядное количество игривых пасхалок, а вот мрачной драмы ждать не стоит. «Женщина-Халк» — динамичное и шутливое шоу, героиня которого довольно легко принимает свое зеленое альтер-эго. В роли Халкессы — Татьяна Маслани из «Темного дитя», Халка традиционно играет Марк Руффало, а Тим Рот появляется в роли Мерзости.

«Заговор сестер Гарви», с 19 августа

Черная комедия из Ирландии о пяти сестрах, рано оставшихся без родителей и всегда поддерживающих друг друга. Однако одна из них, Грейс, постепенно отдаляется и выпадает из семейного гнезда, что не может не вызывать беспокойства у родственниц. Причина — в муже Грейс, домашнем тиране и премерзком типе, в полной власти которого та оказалась. Дойдя до исступления от гадких выходок зятя, сестры придумывают способ избавиться от него.

«Заговор сестер Гарви» — остроумный, отлично снятый сериал с живописными видами, захватывающими поворотами и превосходным актерским составом. Сестер играют Шэрон Хорган из «Катастрофы», Энн-Мэри Дафф из «Бесстыдников», Ив Хьюсон из «В ее глазах», Сара Грин из «Дублинских убийств». В роли токсичного мужа — выразительный Клас Банг из «Дракулы».

«Отголоски», с 19 августа

Мрачный триллер об однояйцевых близнецах, скрывающих общую тайну. Похожие как две капли воды сестры ведут диаметрально разные жизни. Джина — успешная писательница с особняком в Голливуде. Лени осталась в родной Вирджинии, где вместе с мужем занимается разведением лошадей. Но есть пикантный нюанс — с раннего детства сестры привыкли втайне обмениваться жизнями. И вот однажды, накануне их общего дня рождения, Лени пропадает, и привычный налаженный мир начинает рушиться.

Обеих сестер с явным наслаждением, жонглируя акцентами, играет Мишель Монахэн, а в роли мужа Лени появляется непривычно утомленный Мэтт Бомер.

«Клео», с 19 августа

На замену сериалу «Убивая Еву» приходит немецкий закрученный триллер с эксцентричной девушкой-убийцей. Ее зовут Клео Штрауб, и она — суперпрофессиональный агент Штази. Однажды девушка попалась: ее арестовали и бросили за решетку на пожизненный срок. А когда Берлинская стена пала, и все политические заключенные вышли на свободу, не до конца сломленная Клео начала планомерно мстить своим обидчикам. В этой кровавой комедии жестокости больше, чем юмора, зато стилизована «Клео» под 80-е и 90-е бесподобно.

«Дом Дракона», с 22 августа

Приквел «Игры престолов» с придворными интригами, неоднозначными героями, разрушительными страстями и, конечно, драконами — самая громкая премьера лета 2022. Действие разворачивается за 170 лет до событий оригинальной телесаги. Семью Королевствами правят предки Дейенерис Бурерожденной, гордые блондины Таргариены, обладатели драконов, сложных характеров и непреодолимой тяги к власти. Король Визерис, проигнорировав права наследников мужского пола, объявляет любимую дочь своей преемницей. Решительная Рейнира должна стать первой женщиной, взошедшей на Железный трон, но находятся те, кто готов ей всеми силами помешать.

«Олли потерялся», с 24 августа

Теплый и трогательный семейный сериал с элементами превосходной анимации рассказывает о лоскутном кролике Олли, который потерялся и ищет дорогу домой. Очаровательной вислоухой игрушке придется побороть страх и пережить массу опасных приключений, прежде чем вернуться к своему лучшему другу, мальчику Билли.

«Жизнь по вызову», с 25 августа

Александр Шмидт ведет двойную жизнь: в одной он — директор консалтинговой фирмы и заботливый отец, в другой — хозяин элитного эскорт-агентства. Эти параллельные миры не пересекаются до тех пор, пока однажды Шмидт не окажется в затруднительной ситуации, которая подвергнет риску его бизнес и семью.

Любопытно, что у сериала есть жизненная основа: некоторые из историй девушек-эскортниц были описаны в популярном телеграм-канале. В образ Шмидта вжился Павел «Мажор» Прилучный, режиссером выступил Сарик Андреасян.

«Майк», с 25 августа

Сериал про бурную жизнь чемпиона в тяжелом весе начинает с детства и первых боксерских поединков Майка Тайсона и продолжает его громким успехом, выдающимися боями, а также пресловутой дракой с Эвандером Холифилдом и обвинениями в изнасиловании.

В создании «Майка» сам Тайсон участия не принимал, он вообще узнал о сериале из новостей, что привело его в бешенство. Но стоило ли так переживать, ведь над проектом работала команда настоящих профессионалов: дуэт сценариста и режиссера «Тони против всех» Стивен Роджерс и Крэйг Гиллеспи.

«Пациент», с 30 августа

Известного психотерапевта и писателя Алана Штрауса похищает бывший пациент Сэм и запирает в подвале. Дело в том, что больше всего на свете Сэму хочется убивать людей. И он очень надеется, что, перейдя на новый этап общения со своим доктором, он сможет преодолеть эту пагубную тягу.