Андрей Малахов запускает шоу «Малахов»

На телеканале «Россия 1» готовится к премьере новое шоу Андрея Малахова – «Малахов». В рамках передачи он будет обсуждать с гостями самые актуальные и резонансные истории.
Нововведением шоу «Малахов» станет настоящий колл-центр, который развернется прямо на съемочной площадке.
Передача будет выходить в эфир с понедельника по пятницу в 17.30. Премьера состоится 28 февраля.
Напомним, летом 2017 года Андрей Малахов ушел с «Первого канала», где вел передачи «Пусть говорят» и «Сегодня вечером», на «Россию 1» и стал ведущим шоу «Прямой эфир», а также «Привет, Андрей!», «Танцы со звездами».