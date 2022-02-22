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22 февраля 2022, новость

Андрей Малахов запускает шоу «Малахов»

Прямо в студии передачи развернется настоящий колл-центр
Андрей Малахов

На телеканале «Россия 1» готовится к премьере новое шоу Андрея Малахова – «Малахов». В рамках передачи он будет обсуждать с гостями самые актуальные и резонансные истории.

Нововведением шоу «Малахов» станет настоящий колл-центр, который развернется прямо на съемочной площадке. 

Передача будет выходить в эфир с понедельника по пятницу в 17.30. Премьера состоится 28 февраля.

Напомним, летом 2017 года Андрей Малахов ушел с «Первого канала», где вел передачи «Пусть говорят» и «Сегодня вечером», на «Россию 1» и стал ведущим шоу «Прямой эфир», а также «Привет, Андрей!», «Танцы со звездами».

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