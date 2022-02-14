Умер 75-летний режиссер «Охотников за привидениями»

Айвен Райтман | Источник: Legion-Media.ru

Канадский режиссер и продюсер Айвен Райтман умер в США в возрасте 75 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на семью режиссера.

Известный по таким фильмам, как «Охотники за привидениями» и «Близнецы», Райтман скончался во сне в субботу вечером в своем доме в Монтесито, штат Калифорния. Причина его смерти не уточняется.

«Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать в жизни волшебство. Мы утешаемся тем, что его работа в качестве режиссера принесла смех и счастье бесчисленному количеству людей по всему миру», — говорится в совместном заявлении детей режиссера Джейсона, Кэтрин и Кэролайн Райтман.

Айвен Райтман родился в 1946 году в Чехословакии. Его отец владел крупнейшим в стране заводом по производству уксуса. Позднее семья бежала из страны и обосновалась в Торонто. Райтман изучал музыку и драму в Университете Макмастера в Гамильтоне, Онтарио, и начал снимать короткометражные фильмы.