Пореченков раскритиковал «Битву экстрасенсов» из-за шарлатанов

Михаил Пореченков | Источник: PersonaStars

Актер и бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» Михаил Пореченков в интервью RTVI назвал участников программы хорошими психологами, которые умеют быстро анализировать знаки. При этом он уточнил, что ему попадались «очень интересные ребята», способности которых объяснить было трудно.

«Попадались очень интересные ребята, до сих пор не понимаю, как они это делают. Потом я понял: они тонкие психологи, быстро разбирающиеся в знаках, а больше им ничего и не надо», — заявил Пореченков.

При этом артист подчеркнул, что на шоу приходили люди с реальными проблемами. Пореченков заявил, что в начале создания программы продюсеры действительно пытались найти людей с экстрасенсорными способностями, «пока не вмешался бизнес».

«Потом появилось огромное количество салонов, шарлатанов, которые на чужом горе зарабатывали колоссальные деньги и ни секунды не стыдились этого», — отметил Пореченков.

При этом он убежден, что люди, одаренные экстрасенсорными способностями, сильно страдают от своего дара. Он признался, что знает о случаях, когда провидцы просили у бога забрать у них эти способности. По его словам, на «Битве экстрасенсов» не было особо мучающихся людей.