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3 февраля 2022, новость

Ченнинг Татум отказался от просмотра фильмов Marvel

Актер признался, что после травмировавшей его истории не может смотреть картины студии
Ченнинг Татум | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Ченнинг Татум заявил, что отказался от просмотра фильмов студии Marvel. Об этом сообщает Variety.

41-летний артист пояснил, что не смотрит картины студии из-за травмировавшей его истории. Он рассказал, что четыре года работал над собственным проектом о супергерое Гамбите и должен был сыграть в нем главную роль. Предполагалось, что картина будет напоминать экранизацию истории о Дэдпуле и повторять ее комедийный тон повествования.

При этом в 2019 году работа над лентой была приостановлена. Компании Disney и Fox объявили о слиянии, и в Disney решили заняться вселенной «Людей Икс», куда и вошел персонаж Гамбит.

«Я не смог посмотреть ни один из фильмов Marvel. Я любил этого героя. Это было слишком грустно. Это было похоже на потерю друга, потому что я так хотел сыграть его», — вспомнил Татум. Он признался, что не оставляет надежды когда-нибудь исполнить эту роль.

В прошлом году стало известно, что Татум вернется к роли стриптизера в продолжении «Супер Майка». Третья часть франшизы получит название «Супер Майк: Последний танец» и выйдет на стриминговом сервисе. Ее режиссером будет Стивен Содерберг, работавший над первым фильмом, который вышел в 2012 году. Дата премьеры третьей части пока не объявлена.

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