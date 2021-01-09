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Люди Икс: все фильмы, смотреть онлайн

Каким был бы мир, если бы некоторые из нас летали, читали мысли или проходили сквозь стены — ищем ответы в фильмах про мутантов из объемной киновселенной «Людей Икс»
Только те, которым я не поставил оценку
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Кажется, вы посмотрели все фильмы подборки. Смотрите также все подборки фильмов и подборки сериалов
1
Люди Икс
7.85079
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
5079 уже оценили
США/2000/1 ч. 45 мин./16+
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1Трейлер
Тайная жизнь людей с суперспособностями
2
Люди Икс 2
7.84273
оценки
IMDb7.4
Моя оценка
0
4273 уже оценили
США, Канада/2003/2 ч. 13 мин./12+
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1Трейлер2Рецензии
Мутанты продолжают борьбу с не принимающим их обществом
3
Люди Икс: Последняя битва
7.74176
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
4176 уже оценили
США, Канада, Великобритания/2006/1 ч. 44 мин./16+
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1Трейлер2Рецензии
Все же хорошо, что комиксы, в отличие от компьютерных игр, экранизируют очень удачно
4
Люди Икс: Начало. Росомаха
7.65023
оценки
IMDb6.6
Моя оценка
0
5023 уже оценили
США/2009/1 ч. 47 мин./16+
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2Трейлеры6Рецензии
Приквел «Людей-Икс», приоткрывающий завесу тайны над происхождением Логана
5
Люди Икс: Первый класс
7.77169
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
7169 уже оценили
США/2011/2 ч. 12 мин./16+
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1Трейлер3Рецензии
Приквел популярного фантастического боевика про супер-людей
6
Росомаха: Бессмертный
7.312111
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
12111 уже оценили
США/2013/2 ч. 6 мин./12+
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7Трейлеры12Рецензии
Хью Джекман борется с якудза в Стране восходящего солнца
7
Люди Икс: Дни минувшего будущего
7.717669
оценок
IMDb7.9
Моя оценка
0
17669 уже оценили
США, Великобритания/2014/2 ч. 11 мин./12+
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8Трейлеры8Рецензии
Персонажи из трилогии «Люди Икс» объединяются с молодыми героями из «Люди Икс: Первый класс»
8
Дэдпул
7.411227
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
11227 уже оценили
США, Канада/2016/1 ч. 48 мин./18+
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7Трейлеры31Рецензии
Экранизация комикса о болтливом и неубиваемом наемнике Дэдпуле
9
Люди Икс: Апокалипсис
7.43737
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
3737 уже оценили
США/2016/2 ч. 23 мин./12+
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7Трейлеры4Рецензии
Людям Икс предстоит столкнуться с самым опасным противником — древним мутантом Апокалипсисом
10
Логан
7.63057
оценок
IMDb8.1
Моя оценка
0
3057 уже оценили
США/2017/2 ч. 21 мин./18+
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7Трейлеры13Рецензии
Постаревший Росомаха ухаживает за сходящим с ума профессором Икс и спасает девочку-мутанта
11
Дэдпул 2
7.21985
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
1985 уже оценили
США/2018/1 ч. 59 мин./18+
Смотреть бесплатно
7Трейлеры5Рецензии
Продолжение кровавых приключений болтливого и неубиваемого наемника Дэдпула
12
Люди Икс: Темный Феникс
6.7582
оценки
IMDb5.8
Моя оценка
0
582 уже оценили
США/2019/1 ч. 53 мин./16+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры3Рецензии
Новое прочтение классической истории из вселенной Людей Икс о всемогущем Темном Фениксе
13
Новые мутанты
6.5100
оценок
IMDb5.3
Моя оценка
0
100 уже оценили
США/2020/1 ч. 38 мин./16+
Смотреть за 99 р.
2Трейлеры2Рецензии
История юных мутантов, которые бегут от своих мучителей и собственных демонов
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