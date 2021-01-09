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Люди Икс: все фильмы, смотреть онлайн
Каким был бы мир, если бы некоторые из нас летали, читали мысли или проходили сквозь стены — ищем ответы в фильмах про мутантов из объемной киновселенной «Людей Икс»
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1
Люди Икс
7.8
5079
оценок
IMDb
7.4
Моя оценка
0
5079 уже оценили
США
/
2000
/
1 ч. 45 мин.
/
16+
боевик
приключения
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Тайная жизнь людей с суперспособностями
2
Люди Икс 2
7.8
4273
оценки
IMDb
7.4
Моя оценка
0
4273 уже оценили
США
,
Канада
/
2003
/
2 ч. 13 мин.
/
12+
триллер
боевик
приключения
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Мутанты продолжают борьбу с не принимающим их обществом
3
Люди Икс: Последняя битва
7.7
4176
оценок
IMDb
6.7
Моя оценка
0
4176 уже оценили
США
,
Канада
,
Великобритания
/
2006
/
1 ч. 44 мин.
/
16+
триллер
боевик
приключения
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Все же хорошо, что комиксы, в отличие от компьютерных игр, экранизируют очень удачно
4
Люди Икс: Начало. Росомаха
7.6
5023
оценки
IMDb
6.6
Моя оценка
0
5023 уже оценили
США
/
2009
/
1 ч. 47 мин.
/
16+
триллер
боевик
приключения
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
6
Рецензии
Приквел «Людей-Икс», приоткрывающий завесу тайны над происхождением Логана
5
Люди Икс: Первый класс
7.7
7169
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
7169 уже оценили
США
/
2011
/
2 ч. 12 мин.
/
16+
триллер
боевик
приключения
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
3
Рецензии
Приквел популярного фантастического боевика про супер-людей
6
Росомаха: Бессмертный
7.3
12111
оценок
IMDb
6.7
Моя оценка
0
12111 уже оценили
США
/
2013
/
2 ч. 6 мин.
/
12+
боевик
приключения
фантастика
фэнтези
Смотреть бесплатно
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7
Трейлеры
12
Рецензии
Хью Джекман борется с якудза в Стране восходящего солнца
7
Люди Икс: Дни минувшего будущего
7.7
17669
оценок
IMDb
7.9
Моя оценка
0
17669 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2014
/
2 ч. 11 мин.
/
12+
боевик
приключения
фантастика
фэнтези
Смотреть бесплатно
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8
Трейлеры
8
Рецензии
Персонажи из трилогии «Люди Икс» объединяются с молодыми героями из «Люди Икс: Первый класс»
8
Дэдпул
7.4
11227
оценок
IMDb
8.0
Моя оценка
0
11227 уже оценили
США
,
Канада
/
2016
/
1 ч. 48 мин.
/
18+
комедия
боевик
приключения
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
7
Трейлеры
31
Рецензии
Экранизация комикса о болтливом и неубиваемом наемнике Дэдпуле
9
Люди Икс: Апокалипсис
7.4
3737
оценок
IMDb
6.9
Моя оценка
0
3737 уже оценили
США
/
2016
/
2 ч. 23 мин.
/
12+
боевик
приключения
фантастика
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
7
Трейлеры
4
Рецензии
Людям Икс предстоит столкнуться с самым опасным противником — древним мутантом Апокалипсисом
10
Логан
7.6
3057
оценок
IMDb
8.1
Моя оценка
0
3057 уже оценили
США
/
2017
/
2 ч. 21 мин.
/
18+
драма
триллер
боевик
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
7
Трейлеры
13
Рецензии
Постаревший Росомаха ухаживает за сходящим с ума профессором Икс и спасает девочку-мутанта
11
Дэдпул 2
7.2
1985
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
1985 уже оценили
США
/
2018
/
1 ч. 59 мин.
/
18+
комедия
боевик
приключения
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
7
Трейлеры
5
Рецензии
Продолжение кровавых приключений болтливого и неубиваемого наемника Дэдпула
12
Люди Икс: Темный Феникс
6.7
582
оценки
IMDb
5.8
Моя оценка
0
582 уже оценили
США
/
2019
/
1 ч. 53 мин.
/
16+
боевик
приключения
фантастика
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
3
Рецензии
Новое прочтение классической истории из вселенной Людей Икс о всемогущем Темном Фениксе
13
Новые мутанты
6.5
100
оценок
IMDb
5.3
Моя оценка
0
100 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч. 38 мин.
/
16+
боевик
ужасы
фантастика
Смотреть за 99 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
2
Рецензии
История юных мутантов, которые бегут от своих мучителей и собственных демонов
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