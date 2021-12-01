41-летний Ченнинг Татум вернется к роли стриптизера Супер Майка

Ченнинг Татум в фильме «Супер Майк» | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер, продюсер и танцор Ченнинг Татум вернется к роли стриптизера в продолжении «Супер Майка». Об этом сообщает Deadline.

Третья часть франшизы получит название «Супер Майк: Последний танец» и выйдет на стриминговом сервисе. Ее режиссером будет Стивен Содерберг, работавший над первым фильмом, который вышел в 2012 году. Дата премьеры третьей части пока не объявлена.

«Есть ли на экране кто-нибудь более харизматичный и привлекательный, чем Майк? Мы очень рады вернуться к сотрудничеству с Ченнингом, Стивеном и их творческой командой, чтобы вернуть чудесное сочетание танца, драмы, романтики и юмора», — прокомментировал новый проект председатель Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих.

Лента «Супер Майк» рассказывает о дружбе стриптизеров из Флориды. Фильм отчасти основан на реальных событиях: исполнитель главной роли и продюсер фильма Татум в юности работал стриптизером в течение примерно восьми месяцев.