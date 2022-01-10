Борис Щербаков предложил освободить Михаила Ефремова по УДО

Борис Щербаков | Источник: Legion-Media.ru

По мнению Щербакова, Ефремов уже заслуживает условно-досрочного освобождения (УДО). «В свое время была полная безнаказанность, фамилия работала, казалось, что всегда так и будет. Но он уже достаточно наказан, Мишка, по-моему, и его уже можно выпускать по УДО. Жизнь его уже достаточно побила», — поделился размышлениями он.

8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии суд уменьшил срок до 7,5 года колонии. Артист отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Представители актера пытались добиться для него сокращения срока лишения свободы по состоянию здоровья, однако суд оставил приговор без изменений.