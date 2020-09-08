От осуждения до сочувствия: реакция звезд на приговор Ефремову

В Москве суд вынес приговор Михаилу Ефремову. Актер был признан виновным в смертельном ДТП и приговорен к восьми годам лишения свободы. Коллеги и друзья артиста прокомментировали решение суда журналистам и в социальных сетях.
Музыкальный продюсер в разговоре с «Газетой.Ру» назвал приговор справедливым и полностью обоснованным:
Справедливое решение. Судят в первую очередь гражданина, который нарушил закон. Он сел пьяным за руль, пересек две сплошные, по его вине погиб человек, а в крови был обнаружен алкоголь. Если мы из-за жалости пропустим это дело, то другие его будут использовать как инструмент давления на суд.
Пригожин также подверг критике стратегию защиты, выбранную адвокатом Ефремова Эльманом Пашаевым. «Было бы достойным взять расходы семьи погибшего Захарова. Первоначально надо было вести себя по-мужски, начать диалог с семьей, договориться», — подчеркнул продюсер.
Близкий друг и коллега осужденного не стал скрывать, что расстроен решением суда. В разговоре с представителем телеканала «Звезда» актер и режиссер охарактеризовал приговор как «болезненный».
Позднее Охлобыстин опубликовал в инстаграме пост, в котором развернуто прокомментировал свою позицию. Он отметил, что не оправдывает Ефремова и не отрицает его вину, но при этом не мог оставить друга без поддержки:
Случись подобная трагедия с кем-то из моих близких еще раз, я бы опять сделал все так же. Я приложил бы все усилия, чтобы любыми путями, законными и незаконными, пусть даже ценой личного унижения, спасти друга. Меня таким сделала жизнь. Поздно себя менять.
Телеведущая высказалась о «жестком» приговоре Ефремову в своем телеграм-канале «Кровавая барыня». Собчак, как и Пригожин, считает, что в суровости наказания артиста отчасти виноват его адвокат:
Если бы не было афериста Пашаева и всех этих изменений показаний, были бы четыре-пять лет. <...> Такой жесткий приговор, восемь лет (обычно по этой статье дают четыре-пять лет), — это дело рук адвоката Пашаева и тех, кто предложил его нанять.
Лидер группировки «Ленинград» посвятил Ефремову стихотворение, в котором раскритиковал пагубный образ жизни артиста, приведший к трагическим последствиям.
Шнуров признался, что и сам злоупотреблял алкоголем, но смог взять себя в руки. А Ефремову это сделать не удалось.
Юрий Лоза
Музыкант и певец в разговоре с «Газетой.Ру» не стал оценивать приговор суда, объяснив это тем, что однозначного мнения нет. «Те, кто считают его великим артистом, они скажут, что много. Семья, потерявшая кормильца, скажет, что мало. <…> Судебная система так решила, значит, решила», — отметил Лоза.
Вместе с тем артист выразил сомнение в том, что Ефремов проведет в колонии весь срок:
Там такая волна пошла: найдет уловки какие-нибудь, апелляции сейчас покатятся, потом больницы, потом по УДО освободят. Что-нибудь придумают, изобретут. Думаю, что он и полсрока не отсидит.
Напомним, в июне Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал. Сообщалось, что во время аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее появилась информация о том, что в организме актера обнаружили остаточные следы наркотиков — кокаина и каннабиноидов.
Михаил Ефремов — представитель известной актерской династии. Его отец — народный артист СССР Олег Ефремов. Михаил Олегович известен ролями в фильмах и сериалах «12», «9 рота», «Бесславные придурки», «Оттепель», «Generation П» и «Пьяная фирма».