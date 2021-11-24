Фильм Ефремова победил в конкурсе среди осужденных

Михаил Ефремов | Источник: Legion-Media.ru

Фильм «Евангелие от Федора» по «Преступлению и наказанию» Федора Достоевского, сценаристом которого стал отбывающий наказание актер Михаил Ефремов, получил приз за лучший монтаж, об этом сообщила Baza.

Работа победила в номинации всероссийского конкурса видеороликов среди осужденных. В киноленте — помимо Ефремова — участвовали другие осужденные ИК-4 Белгородской области и сотрудники колонии. Также в фильме снялась дочь актера Вера Ефремова, приславшая в исправительное учреждение видеозапись своего исполнения роли Сони Мармеладовой.

Ранее стало известно, что в колонии Ефремов допускал нарушения установленного порядка отбывания наказания, однако в дисциплинарном порядке не наказывался и взысканий не имеет.