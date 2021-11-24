Фильм Ефремова победил в конкурсе среди осужденных

Фильм «Евангелие от Федора» по «Преступлению и наказанию» Федора Достоевского, сценаристом которого стал отбывающий наказание актер Михаил Ефремов, получил приз за лучший монтаж, об этом сообщила Baza.
Работа победила в номинации всероссийского конкурса видеороликов среди осужденных. В киноленте — помимо Ефремова — участвовали другие осужденные ИК-4 Белгородской области и сотрудники колонии. Также в фильме снялась дочь актера Вера Ефремова, приславшая в исправительное учреждение видеозапись своего исполнения роли Сони Мармеладовой.
Ранее стало известно, что в колонии Ефремов допускал нарушения установленного порядка отбывания наказания, однако в дисциплинарном порядке не наказывался и взысканий не имеет.
8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии суд уменьшил срок до 7,5 года колонии. Артист отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области. В смягчении приговора артисту было отказано.