Ефремова назвали бесполезным для общества и не смягчили приговор

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Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор актеру Михаилу Ефремову, который в конце прошлого года был осужден за смертельное ДТП. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Динара Муслимова. «Приговор оставлен без изменения, кассационная жалоба — без удовлетворения», — сообщила она.

В ходе обжалования приговора Ефремов заявил, что «его жизнь в какой-то момент дала трещину», он начал пить и «стал виновником гибели человека». Он раскритиковал своего адвоката Эльмана Пашаева, который в ходе процесса допустил резкие высказывания в адрес потерпевших. Помимо этого, актер сообщил, что в колонии у него обострилась астма, сообщает «РИА Новости».

Защита, помимо этого, указывала, что в ходе судебного процесса в прошлом году не учитывалось слабое состояние здоровья Ефремова и выявленное у него органическое расстройство личности в связи со смешанными заболеваниями и синдромом зависимости от алкоголя.

Однако прокурор высказался против смягчения приговора. «Считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья», — сказал он в суде.