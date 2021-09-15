Ефремова назвали бесполезным для общества и не смягчили приговор

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор актеру Михаилу Ефремову, который в конце прошлого года был осужден за смертельное ДТП. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Динара Муслимова. «Приговор оставлен без изменения, кассационная жалоба — без удовлетворения», — сообщила она.
В ходе обжалования приговора Ефремов заявил, что «его жизнь в какой-то момент дала трещину», он начал пить и «стал виновником гибели человека». Он раскритиковал своего адвоката Эльмана Пашаева, который в ходе процесса допустил резкие высказывания в адрес потерпевших. Помимо этого, актер сообщил, что в колонии у него обострилась астма, сообщает «РИА Новости».
Защита, помимо этого, указывала, что в ходе судебного процесса в прошлом году не учитывалось слабое состояние здоровья Ефремова и выявленное у него органическое расстройство личности в связи со смешанными заболеваниями и синдромом зависимости от алкоголя.
В июне 2020 года Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии врезался в автофургон, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Мужчину госпитализировали, а на следующий день он умер от полученных травм. После резонансных судебных тяжб Ефремов был приговорен к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.