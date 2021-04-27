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27 апреля 2021, Газета.Ruновость

Ефремов дал первое за время пребывания в колонии интервью

Актер приговорен к 7,5 годам лишения свободы
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9
фотографий
9
фотографий

Актер Михаил Ефремов дал интервью«СтарХиту». В беседе с корреспондентом издания он рассказал о жизни в тюрьме.

По его словам, психологическое состояние у него хорошее, а физическое — среднее, поскольку есть болезни, которыми актер страдал и до заключения.

Новость
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Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца.
Михаил Ефремов

Ефремов сообщил, что в тюрьме он ходит на мероприятия, где может присутствовать в качестве зрителя или болельщика, в частности футбольные матчи. «Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы», — уточнил он. Произошедшее с ним актер оценивает так:

Случилась трагедия.

Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 лет за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.

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