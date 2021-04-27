Ефремов дал первое за время пребывания в колонии интервью

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Актер Михаил Ефремов дал интервью«СтарХиту». В беседе с корреспондентом издания он рассказал о жизни в тюрьме.

По его словам, психологическое состояние у него хорошее, а физическое — среднее, поскольку есть болезни, которыми актер страдал и до заключения.

Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца. Михаил Ефремов

Ефремов сообщил, что в тюрьме он ходит на мероприятия, где может присутствовать в качестве зрителя или болельщика, в частности футбольные матчи. «Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы», — уточнил он. Произошедшее с ним актер оценивает так:

Случилась трагедия.