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7 декабря 2021, новость

Российский фильм включили в список претендентов на «Оскар»

Картина «Разжимая кулаки» поборется за приз в номинации «Лучший иностранный художественный фильм»
Кадр из фильма «Разжимая кулаки»

Российский фильм режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» официально вошел в список претендентов на награду американской киноакадемии «Оскар», рассказали организаторы. Об этом сообщает РИА «Новости».

В категории «Лучший иностранный художественный фильм» конкуренцию российской картине составят «Плохие дороги» украинского режиссера Натальи Ворожбит, «Две тысячи песен Фариды» (Елкин Туйчиев, Узбекистан), «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова из Киргизии и казахстанский фильм режиссера Адильхана Ержанова «Желтая кошка». Всего для участия в конкурсе заявки были поданы из 93 стран. Новичком в этой категории стала Сомали, которая впервые заявила свою картину.

Согласно правилам «Оскара», побороться за приз в номинации «Лучший иностранный художественный фильм» могут картины длительностью более 40 минут. Они должны быть произведены за пределами США и иметь свыше 50 процентов диалогов не на английском языке.

Напомним, впервые картина «Разжимая кулаки» была представлена на 74-м Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд» и удостоилась высоких оценок критиков, заявивших, что «фильм окажет воздействие на любого, кто решит его посмотреть». В ноябре он получил награду Европейской киноакадемии.

В последний раз Россия попадала в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший иностранный фильм» в 2017 году с фильмом «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева.

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