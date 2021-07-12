Паради, Денев, Борисов на премьерах Каннского кинофестиваля 2021

За минувшие выходные на 74-м Каннском кинофестивале состоялось сразу несколько крупных премьер, в том числе с участием российских актеров и режиссеров.
Так, поставленную финским режиссером Юхо Куосманеном при поддержке Министерства культуры РФ и вошедшую в «Основной конкурс» ленту «Купе номер шесть» представили исполнители главных ролей в ней — Сейди Хаарла и Юрий Борисов. А российскую картину «Разжимая кулаки» авторства молодого режиссера Киры Коваленко показали в рамках программы «Особый взгляд».
Первая лента рассказывает о знакомстве финской студентки (Хаарла) с
Красные дорожки премьер французских фильмов «При жизни» с Катрин Денев и «Музыка, которую никто не слышит» с Ванессой Паради, помимо самих актрис, посетили Карла Бруни, Марион Котийяр, Изабель Аджани, Альба Рорвахер, Пас Вега, Адель Экзаркопулос, Мелани Лоран, Милен Фармер, Спайк Ли, Тейлор Хилл, Белла Хадид.
Голливудский актер Шон Пенн представил в Каннах свой режиссерский проект «День флага», в котором снялась его дочь Дилан Пенн, также приехавшая на премьеру.
Напомним, 74-й Каннский кинофестиваль открылся торжественной церемонией 6 июля и продлится до 17 июля 2021 года в традиционном