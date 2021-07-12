Паради, Денев, Борисов на премьерах Каннского кинофестиваля 2021

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За минувшие выходные на 74-м Каннском кинофестивале состоялось сразу несколько крупных премьер, в том числе с участием российских актеров и режиссеров.

Так, поставленную финским режиссером Юхо Куосманеном при поддержке Министерства культуры РФ и вошедшую в «Основной конкурс» ленту «Купе номер шесть» представили исполнители главных ролей в ней — Сейди Хаарла и Юрий Борисов. А российскую картину «Разжимая кулаки» авторства молодого режиссера Киры Коваленко показали в рамках программы «Особый взгляд».

Первая лента рассказывает о знакомстве финской студентки (Хаарла) с попутчиком-шахтером (Борисов) в купе поезда Москва-Мурманск — долгая снежная дорога сближает совершенно непохожих героев, ощущающих себя одинаково чужими в этом мире. Действие второго фильма разворачивается в небольшом городке в Северной Осетии, откуда пытается убежать молодая девушка, уставшая от гиперопеки отца.

Голливудский актер Шон Пенн представил в Каннах свой режиссерский проект «День флага», в котором снялась его дочь Дилан Пенн, также приехавшая на премьеру.