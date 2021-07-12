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12 июля 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Паради, Денев, Борисов на премьерах Каннского кинофестиваля 2021

Смотрите в очередном репортаже с главного киносмотра на штурмующего Канны Юрия Борисова, а также на мировых звезд, приехавших представлять свои ленты
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45
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45
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За минувшие выходные на 74-м Каннском кинофестивале состоялось сразу несколько крупных премьер, в том числе с участием российских актеров и режиссеров. 

Так, поставленную финским режиссером Юхо Куосманеном при поддержке Министерства культуры РФ и вошедшую в «Основной конкурс» ленту «Купе номер шесть» представили исполнители главных ролей в ней — Сейди Хаарла и Юрий Борисов. А российскую картину «Разжимая кулаки» авторства молодого режиссера Киры Коваленко показали в рамках программы «Особый взгляд».

Первая лента рассказывает о знакомстве финской студентки (Хаарла) с попутчиком-шахтером (Борисов) в купе поезда Москва-Мурманск — долгая снежная дорога сближает совершенно непохожих героев, ощущающих себя одинаково чужими в этом мире. Действие второго фильма разворачивается в небольшом городке в Северной Осетии, откуда пытается убежать молодая девушка, уставшая от гиперопеки отца.

Купе №6
2021/Россия, Германия, Финляндия, Эстония16+драмамелодрама
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Красные дорожки премьер французских фильмов «При жизни» с Катрин Денев и «Музыка, которую никто не слышит» с Ванессой Паради, помимо самих актрис, посетили Карла Бруни, Марион Котийяр, Изабель Аджани, Альба РорвахерПас Вега, Адель Экзаркопулос, Мелани Лоран, Милен Фармер, Спайк Ли, Тейлор Хилл, Белла Хадид. 

Голливудский актер Шон Пенн представил в Каннах свой режиссерский проект «День флага», в котором снялась его дочь Дилан Пенн, также приехавшая на премьеру.

Напомним, 74-й Каннский кинофестиваль открылся торжественной церемонией 6 июля и продлится до 17 июля 2021 года в традиционном офлайн-формате. О самых ярких фильмах фестиваля читайте подробнее в нашем обзоре.

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Пас Вега
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