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9 ноября 2021, новость

Вин Дизель призвал Дуэйна Джонсона вернуться в «Форсаж»

Девятый фильм серии вышел на экраны в 2021 году
Кадр из фильма «Форсаж 7»

Актер Вин Дизель призвал своего коллегу и рестлера Дуэйна Джонсона вернуться во франшизу «Форсаж» для съемок в десятой части серии. Просьбу он выразил в новой публикации в инстаграме.

Быстрые и яростные: все фильмы «Форсаж»

В своем обращении Дизель назвал Джонсона «младшим братом». Он подчеркнул, что обещал покойному другу Полу Уокеру вложить все силы в съемки новых частей «Форсажа» и достойно завершить серию. В связи с этим актер попросил Джонсона вернуться в команду. По словам Дизеля, никто другой не сможет заменить Дуэйна в роли Люка Хоббса.

Джонсон ранее, однако, признавался, что не собирается снова сниматься в «Форсаже». Последней лентой серии с его участием стал фильм «Форсаж 8», также он играл в спин-оффе «Форсаж: Хоббс и Шоу». «Я с этим закончил. Но я желаю удачи команде. Как с “Форсажем 9”, “Форсажем 10” и “Форсажем 11”, так и с любыми другими фильмами серии, которые они выпустят без меня», — отмечал рестлер и актер в интервью The Hollywood Reporter.

Серия фильмов о гонках «Форсаж» существует уже 20 лет и является самым прибыльным проектом студии Universal. Звезды франшизы — Вин Дизель, Пол Уокер, Мишель Родригес, Дуэйн Джонсон, Джордана Брюстер, Эльза Патаки и многие другие. «Форсаж 9» вышел на экраны в 2021 году. Десятый фильм серии, как предполагается, увидит свет в 2023 году.

6.5
Форсаж 9
2021/США12+триллербоевиккриминалприключения
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