Вин Дизель призвал Дуэйна Джонсона вернуться в «Форсаж»

Кадр из фильма «Форсаж 7»

Актер Вин Дизель призвал своего коллегу и рестлера Дуэйна Джонсона вернуться во франшизу «Форсаж» для съемок в десятой части серии. Просьбу он выразил в новой публикации в инстаграме.

В своем обращении Дизель назвал Джонсона «младшим братом». Он подчеркнул, что обещал покойному другу Полу Уокеру вложить все силы в съемки новых частей «Форсажа» и достойно завершить серию. В связи с этим актер попросил Джонсона вернуться в команду. По словам Дизеля, никто другой не сможет заменить Дуэйна в роли Люка Хоббса.

Джонсон ранее, однако, признавался, что не собирается снова сниматься в «Форсаже». Последней лентой серии с его участием стал фильм «Форсаж 8», также он играл в спин-оффе «Форсаж: Хоббс и Шоу». «Я с этим закончил. Но я желаю удачи команде. Как с “Форсажем 9”, “Форсажем 10” и “Форсажем 11”, так и с любыми другими фильмами серии, которые они выпустят без меня», — отмечал рестлер и актер в интервью The Hollywood Reporter.