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18 августа 2021, новость

«Дождитесь десятого»: Вин Дизель — о предпоследнем «Форсаже»

Названа дата выхода 10-й части культовой франшизы
Вин Дизель в образе Доминика Торетто

Студия Universal Pictures объявила дату выхода 10-й части блокбастера о гонках «Форсаж», сообщает Entertainment Weekly.

На экраны картина выйдет 7 апреля 2023 года, режиссерское кресло вновь займет Джастин Лин — он снимал 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 9-й фильмы франшизы.

Десятая часть станет предпоследней, ее съемки должны начаться в январе 2022 года, возможно, параллельно со съемками 11-й части. Исполнитель главной роли и продюсер Вин Дизель говорит:

Новость
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Просто дождитесь десятого фильма. Скажем так, вы уже знаете, что мы не завершим все линии за один фильм, так что просто представьте, что вас ждет.
Вин Дизель

В фильме также снимутся Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Джордана Брюстер, Сон Ган и Шарлиз Терон. Дуэйна Джонсона в новых фильмах не будет.

Девятый фильм франшизы о гонках «Форсаж» вышел на экраны в 2021 году.

6.7
Форсаж 9
2021/США12+триллербоевиккриминалприключения
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