Шарлиз Терон и Вин Дизель представили «Форсаж 9»

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По сюжету «Форсажа 9» Доминик Торетто спокойно и счастливо живет со своей женой и внебрачным сыном, пока эту идиллию не нарушает кибертеррористка Сайфер. Чтобы отомстить Дому, она использует наемника Джейкоба — младшего брата Торетто.

Премьера девятого «Форсажа» была запланирована на май 2020-го, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Выход десятого фильма, изначально запланированный на 2 апреля 2021-го, также был отложена на более позднюю дату.

Серия «Форсаж» в этом году отмечает 20-летие и является самым прибыльным проектом студии Universal. Звездами франшизы являются Вин Дизель, Пол Уокер, Мишель Родригес, Дуэйн Джонсон, Джордана Брюстер, Эльза Патаки и многие другие.