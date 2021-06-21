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21 июня 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Шарлиз Терон и Вин Дизель представили «Форсаж 9»

Премьера девятой части культовой гоночной франшизы задержалась на год из-за коронавируса
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В Лос-Анджелесе состоялась премьера нового фильма культовой франшизы «Форсаж» — «Форсаж 9». По красной дорожке прошли звезды картины — Шарлиз Терон, Вин Дизель, Тайриз Гибсон, Джордана Брюстер и другие.

По сюжету «Форсажа 9» Доминик Торетто спокойно и счастливо живет со своей женой и внебрачным сыном, пока эту идиллию не нарушает кибертеррористка Сайфер. Чтобы отомстить Дому, она использует наемника Джейкоба — младшего брата Торетто.

6.3
Форсаж 9
2021/США12+триллербоевиккриминалприключения
Моя оценка

Премьера девятого «Форсажа» была запланирована на май 2020-го, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Выход десятого фильма, изначально запланированный на 2 апреля 2021-го, также был отложена на более позднюю дату. 

Серия «Форсаж» в этом году отмечает 20-летие и является самым прибыльным проектом студии Universal. Звездами франшизы являются Вин Дизель, Пол УокерМишель РодригесДуэйн Джонсон, Джордана Брюстер, Эльза Патаки и многие другие.

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