14-летняя дочь Началовой спела в новом телешоу

Дочь певицы Юлии Началовой стала участницей шоу «Дуэты» на телеканале «Россия 1». 14-летняя Вера Алдонина вместе с Александром Панайотовым исполнила хит своей мамы «Герой не моего романа». Видеозаписью и фотографиями, сделанными во время выступления, дочь Началовой поделилась в инстаграме.
Согласно правилам шоу, Александр сначала не знал, с кем поет, а когда увидел Веру, не смог сдержать эмоций. Вместе с исполнителем оказались растроганы ведущие музыкального шоу — Сергей Лазарев и Николай Басков — и зрители. Вера написала в соцсети:
Спасибо Николаю Баскову и Сергею Лазареву за поддержку и добрые слова! И, конечно, огромное спасибо Саше Панайотову за наш дуэт, который навсегда останется в моем сердце.
В шоу «Дуэты» популярные артисты исполняют отечественные и мировые хиты дуэтом, но не знают, с кем выступают. Участники не видят друг друга за огромной зеркальной стеной.
Проект является адаптацией формата Duos Mystères, премьера которого состоялась 26 февраля 2021 года на французском телеканале TF1. После первого же выпуска права на адаптацию были проданы в 21 страну, включая США, Великобританию, Германию, Испанию и Португалию.
Ранее участие в российской версии программы приняли певица Глюк'Ozа с дочерью Лидой, Ольга Бузова, Гоша Куценко и другие звезды.
Юлия Началова — певица и актриса. Звезда скончалась в марте 2019 года в возрасте 38 лет. Дочь исполнительницы Вера Алдонина не впервые появится на телевидении. Ранее она стала гостьей передачи «С добрым утром, малыши!» на канале «Карусель» и исполнила песню своей мамы, а также побывала в студии шоу «Модный приговор».