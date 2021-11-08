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8 ноября 2021, новость

14-летняя дочь Началовой спела в новом телешоу

Вместе с Александром Панайотовым она исполнила хит своей мамы «Герой не моего романа»

Дочь певицы Юлии Началовой стала участницей шоу «Дуэты» на телеканале «Россия 1». 14-летняя Вера Алдонина вместе с Александром Панайотовым исполнила хит своей мамы «Герой не моего романа». Видеозаписью и фотографиями, сделанными во время выступления, дочь Началовой поделилась в инстаграме.

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Согласно правилам шоу, Александр сначала не знал, с кем поет, а когда увидел Веру, не смог сдержать эмоций. Вместе с исполнителем оказались растроганы ведущие музыкального шоу — Сергей Лазарев и Николай Басков — и зрители. Вера написала в соцсети:

Спасибо Николаю Баскову и Сергею Лазареву за поддержку и добрые слова! И, конечно, огромное спасибо Саше Панайотову за наш дуэт, который навсегда останется в моем сердце.
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В шоу «Дуэты» популярные артисты исполняют отечественные и мировые хиты дуэтом, но не знают, с кем выступают. Участники не видят друг друга за огромной зеркальной стеной.

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Проект является адаптацией формата Duos Mystères, премьера которого состоялась 26 февраля 2021 года на французском телеканале TF1. После первого же выпуска права на адаптацию были проданы в 21 страну, включая США, Великобританию, Германию, Испанию и Португалию.

Ранее участие в российской версии программы приняли певица Глюк'Ozа с дочерью Лидой, Ольга Бузова, Гоша Куценко и другие звезды.

5.8
Дуэты
2021/Россияразвлекательное
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Юлия Началова — певица и актриса. Звезда скончалась в марте 2019 года в возрасте 38 лет. Дочь исполнительницы Вера Алдонина не впервые появится на телевидении. Ранее она стала гостьей передачи «С добрым утром, малыши!» на канале «Карусель» и исполнила песню своей мамы, а также побывала в студии шоу «Модный приговор».

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