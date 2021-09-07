Басков стал ведущим нового музыкального шоу

На канале «Россия» готовится к премьере новое музыкальное шоу со звездами «Дуэты», в котором участники — популярные артисты — будут дуэтом исполнять всеми любимые хиты.
Изюминка шоу заключается в эффекте неожиданности: они не знают заранее, с кем им предстоит выступать. И даже во время выступления они не увидят друг друга за огромной зеркальной стеной. Интриги проекту добавляет тот факт, что в каждой паре участников существует связь и каждый дуэт неслучаен: им есть, о чем вспомнить, и то, о чем лучше не вспоминать.
Зрителей ждут масштабные высокотехнологичные декорации. Кроме того, артисты будут выступать на сцене в сопровождении живого оркестра. Одним из ведущих нового шоу станет Николай Басков, имя второго ведущего пока держится в тайне.
Выступать вот так, «вслепую», очень нервно и волнительно для любого исполнителя. Неизвестный «напарник» может тебя перепеть, выступив гораздо лучше, или, наоборот, испортит песню. К тому же, на нашей сцене могут встретиться люди, которые не виделись несколько лет – старые друзья, родные, близкие.
Проект «Дуэты» является адаптацией формата Duos Mystères, премьера которого состоялась 26 февраля 2021 года на французском телеканале TF1. После первого же выпуска права на адаптацию были проданы в 21 страну, включая США, Великобританию, Германию, Испанию и Португалию.
Премьера музыкального шоу «Дуэты»: состоится 19 сентября в 18:00 на телеканале «Россия».