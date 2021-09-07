Басков стал ведущим нового музыкального шоу

Изюминка шоу заключается в эффекте неожиданности: они не знают заранее, с кем им предстоит выступать. И даже во время выступления они не увидят друг друга за огромной зеркальной стеной. Интриги проекту добавляет тот факт, что в каждой паре участников существует связь и каждый дуэт неслучаен: им есть, о чем вспомнить, и то, о чем лучше не вспоминать.