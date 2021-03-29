14-летняя дочь Началовой пришла в студию шоу «Модный приговор»

Дочь певицы Юлии Началовой побывала на съемках популярного шоу «Первого канала»: в инстаграме появились фото 14-летней Веры Алдониной, сделанные в студии передачи «Модный приговор».
Пока неизвестно, в каком качестве Вера присутствовала на передаче. На одном из фото, попавших в сеть, дочка Началовой запечатлена в компании телеведущего Юрия Николаева.
Алдонина не впервые появится на телевидении. Ранее она стала гостьей передачи «С добрым утром, малыши!» на канале «Карусель» и исполнила песню своей мамы.
Шоу «Модный приговор» выходит с 2007 года. Родственники или друзья приводят на передачу «подсудимого», который, на их взгляд, плохо одевается. Герою программы предлагают выбрать новый образ самостоятельно, второй вариант гардероба ему подбирают стилисты. В итоге зрители студии голосуют, определяя лучший вариант. Победивший в зрительском голосовании комплект одежды участник получает в дар от телеканала.
В роли ведущего заседания «модного суда» выступает Александр Васильев. Роль «обвинителя» — у Эвелины Хромченко. «Защитником» участников обычно выступает Надежда Бабкина, иногда ее заменяет Юлия Барановская или другие звездные гости.
Певица Юлия Началова ушла из жизни в 2019 году. В начале 2021-го на «Первом канале» вышел фильм об исполнительнице. Роль ушедшей из жизни звезды исполнила Марина Орлова.