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29 марта 2021, Кино Mail.ruновость

14-летняя дочь Началовой пришла в студию шоу «Модный приговор»

Вера Алдонина приняла участие в съемках популярной передачи
6
фотографий
6
фотографий
6
фотографий

Дочь певицы Юлии Началовой побывала на съемках популярного шоу «Первого канала»: в инстаграме появились фото 14-летней Веры Алдониной, сделанные в студии передачи «Модный приговор».

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Пока неизвестно, в каком качестве Вера присутствовала на передаче. На одном из фото, попавших в сеть, дочка Началовой запечатлена в компании телеведущего Юрия Николаева.

Алдонина не впервые появится на телевидении. Ранее она стала гостьей передачи «С добрым утром, малыши!» на канале «Карусель» и исполнила песню своей мамы.

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Шоу «Модный приговор» выходит с 2007 года. Родственники или друзья приводят на передачу «подсудимого», который, на их взгляд, плохо одевается. Герою программы предлагают выбрать новый образ самостоятельно, второй вариант гардероба ему подбирают стилисты. В итоге зрители студии голосуют, определяя лучший вариант. Победивший в зрительском голосовании комплект одежды участник получает в дар от телеканала.

4.6
Модный приговор
2007/Россияток-шоушоу о моде и красоте
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В роли ведущего заседания «модного суда» выступает Александр Васильев. Роль «обвинителя» — у Эвелины Хромченко. «Защитником» участников обычно выступает Надежда Бабкина, иногда ее заменяет Юлия Барановская или другие звездные гости.

Певица Юлия Началова ушла из жизни в 2019 году. В начале 2021-го на «Первом канале» вышел фильм об исполнительнице. Роль ушедшей из жизни звезды исполнила Марина Орлова.

Сыгравшая Началову актриса рассказала о сложностях на съемках
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