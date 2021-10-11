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11 октября 2021, фоторепортажСъемки

Глюкоза спела с дочерью в телешоу

Певица призналась, что никогда не решилась бы выйти с Лидой на сцену
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

На телеканале «Россия 1» вышел новый выпуск музыкального шоу «Дуэты», по правилам которого популярные артисты исполняют отечественные и мировые хиты дуэтом, но не знают, с кем выступают. Участники не видят друг друга за огромной зеркальной стеной и могут только по голосу догадываться, с кем поют.

Одной из участниц стала певица Глюк'Ozа, до последнего момента не догадывавшаяся, что вместе с ней поет ее старшая дочь Лида, которая уже несколько лет занимается музыкой под псевдонимом Lidus. Как только зеркальная стена между артистами поднялась, маму и дочь захлестнули эмоции.

Новость
Бузова стала участницей вокального шоу
Если бы я заранее знала, что мне предстоит петь дуэтом с дочкой, я бы, наверное, отказалась. Никогда бы не решилась выйти с ней на сцену. Потому что она очень крутая, я обожаю то, что она делает в музыке и являюсь ее огромной поклонницей.
Наталья Ионова (Глюк'Ozа)

Зрители шоу «Дуэты» увидели и другие неожиданные музыкальные сочетания. В этот вечер на сцене звучали дуэты Ирины Дубцовой и Стаса Михайлова, Алики Смеховой и Лады Дэнс, Игоря Николаева и Маши Распутиной, Валерии и Александра Шоуа, Аркадия Укупника и Елены Воробей, Никиты Преснякова и Дмитрия Колдуна, Игоря Саруханова и группы «А`Студио».

4.7
Дуэты
2021/Россияразвлекательное
Моя оценка

Проект «Дуэты» является адаптацией формата Duos Mystères, премьера которого состоялась 26 февраля 2021 года на французском телеканале TF1. После первого же выпуска права на адаптацию были проданы в 21 страну, включая США, Великобританию, Германию, Испанию и Португалию. Ведущими российской версии шоу выступают Николай Басков и Сергей Лазарев.

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