13-летняя дочь Юлии Началовой впервые выступила на ТВ

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Дочь Юлии Началовой, 13-летняя Вера Алдонина, дебютировала на ТВ. Девочка стала гостьей передачи «С добрым утром, малыши!» на канале «Карусель» и выступила с музыкальным номером. Песню «Ах школа, школа», которую выбрала Вера, в начале нулевых исполняла на концертах сама Началова.

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Юлия Началова — певица и актриса, Вера — ее дочь от футболиста Евгения Алдонина. С пяти лет Юлия Началова выступала на большой сцене, выиграла конкурс молодых талантов «Утренняя звезда». Снималась в сериалах «Бомба для невесты», «Любовь — не шоу-бизнес». Была ведущей шоу «Два голоса», участвовала в проекте «Один в один». Певица скончалась в марте 2019 года в возрасте 38 лет.