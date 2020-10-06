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6 октября 2020, Кино Mail.ruновость

13-летняя дочь Юлии Началовой впервые выступила на ТВ

Вера Алдонина исполнила песню, которую когда-то пела ее мама
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6
фотографий
6
фотографий

Дочь Юлии Началовой, 13-летняя Вера Алдонина, дебютировала на ТВ. Девочка стала гостьей передачи «С добрым утром, малыши!» на канале «Карусель» и выступила с музыкальным номером. Песню «Ах школа, школа», которую выбрала Вера, в начале нулевых исполняла на концертах сама Началова.

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Юлия Началова — певица и актриса, Вера — ее дочь от футболиста Евгения Алдонина. С пяти лет Юлия Началова выступала на большой сцене, выиграла конкурс молодых талантов «Утренняя звезда». Снималась в сериалах «Бомба для невесты», «Любовь — не шоу-бизнес». Была ведущей шоу «Два голоса», участвовала в проекте «Один в один». Певица скончалась в марте 2019 года в возрасте 38 лет.

«С добрым утром, малыши!» — программа для детей. Выходит на канале «Карусель» с 2016 года. В выпусках программы Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша дарят детям утренний заряд энергии. В программе не только показывают мультики, но и рассказывают о серьезных вещах. А в гости к кукольным персонажам приходят актеры, музыканты и спортсмены.

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