Фильм «Разжимая кулаки» выдвинут на «Оскар» от России

В июле за свою работу Коваленко получила Гран-при конкурса «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале . Программа «Особый взгляд» считается второй по значимости после основного конкурса фестиваля. На сцене приз получил продюсер фильма Александр Роднянский .

В августе также сообщалось, что «Разжимая кулаки» покажут на 69-м кинофестивале в Сан-Себастьяне. В пресс-службе мероприятия рассказали, что картина была включена в конкурсную программу Zabaltegi-Tabakalera. Уточняется, что в нее входят заметные проекты, которые еще не вышли в испанский прокат, но уже получили положительные оценки от кинокритиков и экспертов других фестивалей. Роднянский назвал включение проекта в программу «безусловным признанием качества картины».