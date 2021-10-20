«Игра в кальмара»: почему мир сошел с ума от сериала

Все обожают игры (да, даже жестокие)

Концепция «Игры в кальмара» несложная, но эффектная: несколько сотен нуждающихся в деньгах участвуют в кровопролитном шоу по правилам детских игр. Победитель получает сутки жизни, а в перспективе джекпот в почти 40 миллионов долларов. Проигравший — пулю в лоб.

Перед нами удачная реализация давно (и весьма успешно) эксплуатируемого в кино формата жестоких игр на выживание. Формула максимально проста и работает безотказно: зрителя с самого начала ловят на удочку ожидания финала (как героев сериала – на приманку в виде ценного приза). И неважно, насколько вас пугает вид крови и ультранасилия в кадре, или отталкивает непривычная азиатская манера игры, или раздражает некоторая вторичность сюжетной конструкции в целом, – любопытство наверняка окажется сильнее.

Ну а самые слабонервные могут переключиться на «Форт Боярд» и «Последнего героя». Так или иначе, все вышеперечисленные шоу удовлетворяют нашим вуайеристским запросам, а в придачу заставляют волей-неволей задаваться неудобными вопросами: как лично я поведу себя в экстремальных обстоятельствах? Победит во мне гуманизм или эгоизм? Инстинкты или совесть?

Отсылка к детству и сахарные конфеты

Однако сами по себе жестокие игры были бы не столь интересны, если бы авторы не придумали любопытный ход – обратиться к чувству ностальгии. Ведь корейские детские игры, которые легли в основу состязаний, понятны всем. Отложив смартфоны, фанаты сериала играют в «Тише едешь — дальше будешь» (от якутского дизайнера до школьников из Екатеринбурга), готовят узорчатые карамельные конфеты дальгона, чтобы выдавить из них разные фигурки, и бросают такчи. Последнее — сложенные особым образом бумажки, – игра, похожая на популярные у нас в 1990-х «вкладыши».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVNKNyWJNix/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVNKNyWJNix/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVNKNyWJNix/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от bbyluvs (@bbylxy.luv)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом сам режиссер и сценарист Хван Дон Хек признается, что концепция с играми из детства была выбрана именно за простоту правил – зритель не отвлекается на попытки понять, что к чему, а больше сосредоточен на поведении и взаимодействии героев. Что ж, в этом смысле чудовищный контраст между невинными играми и их кровавыми последствиями, когда проигравший вместо щелбана получает в лоб пулю, и правда создает сильный эффект — с жутким послевкусием.

Продуманная вселенная и идеальный маркетинг

Несмотря на кровавую беспощадность, сериал упакован нарядно, даже празднично. Если гробик, то с бантиком. Если кеды, то белоснежные. Лица отвратительно скучающих «денежных мешков» будут скрыты, конечно же, золотыми масками, а персонажи обязательно получат говорящие имена (например, имя старика под номером 001 О Иль Нама буквально переводится как «человек номер один» или «первый человек» — для тех, кто уже видел финал, этот штрих заиграет особыми красками).

Яркий, продуманный до мельчайших деталей визуальный стиль во многом объясняет вирусную популярность «Игры в кальмара», породившую десятки мемов (листайте галерею ниже) и сотни роликов в социальных сетях с хештегом #squidgame.

10 фотографий 10 фотографий Мемы по сериалу «Игра в кальмара»

А еще все теперь хотят такие же слипоны (продажи белых Vans выросли на 7800%) и зеленый тренировочный костюм, как у игроков, комбинезон цвета фуксии, как у надзирателей, маску VIP-а и, разумеется, главный символ сериала – куклу, напевающую убийственную песенку. Зрители уже нашли ее русское воплощение в виде матрешки, а фото с последней, сделанное одним из актеров сериала в России, моментально собрало сотни тысяч лайков.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/CU-AjWvgIcA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/CU-AjWvgIcA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/CU-AjWvgIcA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от DESIGNBYFEO (@designbyfeo)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Скорее всего, вырастет число поклонников и у архитектурного шедевра Рикардо Бофилла – испанских апартаментов La Muralla Roja, напоминающих тот жуткий розовый лабиринт с узкими лесенками в одном из испытаний.

Жилой квартал La Muralla Roja в Испании теперь часто сравнивают с лабиринтом из «Игры в кальмара» | Источник: Legion-Media.ru

Корейские актеры жутко переигрывают (а вы не можете оторвать глаз)

Что это за ужимки и выпученные глаза? Почему актеры так вычурно страдают и неестественно разговаривают? Эти претензии зрители адресуют не ко всем исполнителям, например, красавица Чон Хо-ен провела весь сезон с непроницаемым покерфейсом. Но некоторые — жутко переигрывают. По эмоциональному перехлесту лидируют двое: 48-летний главный герой, сидящий у старенькой мамы на шее, Сон Ки Хун (в исполнении Ли Чон Чэ) и истеричная героиня Хан Ми Нё (Ким Чу Рен).

Экспрессия на грани истерики раздражает, но и оторваться невозможно. Тем более что гипертрофированная манера исполнения, свойственная азиатскому кино, снижает драматический пафос. Когда воздух искрится от напряжения, какой-нибудь персонаж выпучит глаза — и станет повеселее.

Остросоциальный подтекст

Несмотря на блестящую обертку затейливого триллера, «Игра в кальмара» гнет четкую социальную линию — как это уже делал еще один южнокорейский хит, победившие на «Оскаре 2019» и наделавшие немало шума «Паразиты». Критикует сериал не только Южную Корею с ее закредитованностью и классовым неравенством. Перед нами тревожная картина всего капиталистического мира. Особенно учитывая, что бесчеловечный и изуверский балаган разворачивается перед очами развратных и ненасытных сильных мира сего.