Злодей из «Игры в кальмара» сделал фото с матрешкой в России

Корейский актер сериала «Игра в кальмара» Хо Сон-тхэ посетил Россию и опубликовал в Instagram фото, сделанное на центральной площади Владивостока.
На снимке он позирует в тантамареске с изображением матрешки, к нему он добавил соответствующую подпись на русском. Неизвестно, когда было сделано фото, однако оно собрало уже почти 300 тыс. лайков и много комментариев от российских поклонников.
В южнокорейском сериале «Игра в кальмара» Хо Сон-тхэ сыграл игрока под номером 101 — гангстера и одного из главных злодеев жестокой игры на выживание, о которой рассказывает суперхит Netflix.
Известно, что артист знает русский язык и работал в российском представительстве LG в Москве.
Ранее сообщалось, что «Игра в кальмара» стала самым популярным проектом за всю историю Netflix. C 17 сентября, когда состоялась премьера, ее посмотрели 111 млн раз.