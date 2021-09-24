Табаков с мамой, Бондарчук с женой на громких премьерах в Сочи

В рамках основной программы фестиваля «Кинотавр 2021» состоялась премьера фильма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», ранее показанного на 78-м Венецианском кинофестивале.
Первым зрителям, среди которых были замечены Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой, Марина Зудина, Павел Табаков, Никита Ефремов, Олеся Судзиловская, Екатерина Шпица, Анна Банщикова, Егор Корешков, Юлия Хлынина и многие другие, картину представили ее авторы, а также актеры Юра Борисов, Наталья Кудряшова и Анастасия Уколова и ведущий продюсер Анна Тихонова.
Я хотела сказать буквально пару слов про магию «Кинотавра», потому что мы должны были с Алексеем Чуповым быть на ночной смене, а оказались на ночной сцене. Поэтому невероятно, что мы все-таки добрались и представляем наш фильм. Фильм делала большая команда талантливых людей.
Юра Борисов, который в этот день представлял уже не первый фильм, тоже произнес небольшую речь.
Я просто хотел сказать, что я первый раз так долго был на «Кинотавре». И, наверное, такие события в моей жизни больше никогда не повторятся. Я хотел вас всех поблагодарить за это.
Среди других премьер «Кинотавра» с участием Борисова — триллер Евгения Григорьева «Подельники», где он снялся вместе с Елизаветой Янковской и Павлом Деревянко. Фильм рассказывает о десятилетнем деревенском мальчике, потерявшем отца и открывающем настоящую охоту на его убийцу.
Также Юра Борисов представил в Сочи драму Натальи Кудряшовой «Герда». Вместе с коллегами по фильму, Анастасией Красовской, Юлией Марченко и поддержавшим их на премьере Алексеем Чуповым он позировал фотографам на красной дорожке. «Герда» — это история провинциальной девушки, которая пытается выбраться из серой жизни. Днем Лера учится на социолога, а по ночам танцует в клубе, чтобы прокормить себя и впавшую в депрессию маму.
Напомним, «Кинотавр 2021» начал работу 18 сентября и продлится до 25 сентября. Смотр закроет фильм «Разжимая кулаки» — режиссерская работа ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко, ставшая триумфатором минувшего Каннского фестиваля в программе «Особый взгляд».