Режиссер «Дюны» раскритиковал фильмы Marvel

Канадский режиссер Дени Вильнев раскритиковал супергеройские фильмы студии Marvel. По его словам, ничего оригинального в этих блокбастерах нет, сообщает испанское издание El Mundo.

Мы видим слишком много фильмов Marvel, которые представляют собой не что иное, как обычную копипасту других фильмов. Дени Вильнев

Режиссер подчеркнул, что фильмы про супергероев сделаны по одному и тому же лекалу и превратили людей в зомби.

16 сентября в российском прокате стартовал один из самых ожидаемых фильмов года — «Дюна» Дени Вильнева, экранизация одноименного культового романа Фрэнка Герберта, за который ранее безуспешно брались многие режиссеры. Сюжет фильма рассказывает о борьбе могущественных кланов за «специю» — ценнейший во вселенной ресурс, который добывается на единственной планете, пустынном Арракисе (он же Дюна). «Дюна» Вильнева не ограничится одним фильмом — за ним последует как минимум сиквел и сериал для HBO.