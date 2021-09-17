Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
17 сентября 2021, новость

Режиссер «Дюны» раскритиковал фильмы Marvel

Дени Вильнев подчеркнул, что фильмы про супергероев «превратили людей в зомби»
Дени Вильнев | Источник: Rex / Fotodom.ru

Канадский режиссер Дени Вильнев раскритиковал супергеройские фильмы студии Marvel. По его словам, ничего оригинального в этих блокбастерах нет, сообщает испанское издание El Mundo.

Мы видим слишком много фильмов Marvel, которые представляют собой не что иное, как обычную копипасту других фильмов.
Дени Вильнев
Новость
Зендая, Кристен Стюарт, Бандерас: звезды на премьерах в Венеции

Режиссер подчеркнул, что фильмы про супергероев сделаны по одному и тому же лекалу и превратили людей в зомби.

16 сентября в российском прокате стартовал один из самых ожидаемых фильмов года — «Дюна» Дени Вильнева, экранизация одноименного культового романа Фрэнка Герберта, за который ранее безуспешно брались многие режиссеры. Сюжет фильма рассказывает о борьбе могущественных кланов за «специю» — ценнейший во вселенной ресурс, который добывается на единственной планете, пустынном Арракисе (он же Дюна). «Дюна» Вильнева не ограничится одним фильмом — за ним последует как минимум сиквел и сериал для HBO.

Ранее все попытки перенести сюжет книги на экран либо останавливались на препродакшн-стадии, либо проваливались в прокате и не получали теплого отклика публики. Среди режиссеров, пытавшихся покорить «Дюну», были Дэвид Линч, Ридли Скотт, Алехандро Ходоровски, Джон Харрисон и Грег Яйтантс.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Дюна
Дени Вильнев
Denis Villeneuve
Петров с возлюбленной, Шепелев, Галич и другие на кинопремьере
Зендая, Кристен Стюарт, Бандерас: звезды на премьерах в Венеции
В Marvel не исключили возможность создания кроссовера с DC
Marvel показала финальный трейлер «Вечных» с Джоли
Энтони Маки сыграет главную роль в «Первом мстителе 4»
Disney ответил решившей судиться из-за «Черной Вдовы» Йоханссон
Скарлетт Йоханссон больше не будет играть Черную вдову
Дэвид Харбор: о русской сыворотке и акценте, Йоханссон и Страже
Флоренс Пью представила «Черную Вдову» со Скарлетт Йоханссон
Премьеру фильма «Дюна» отложили на три недели
Локи и котик: 11 антигероев Marvel, которых мы все равно обожаем
Все без ума от Паучка! Тому Холланду — 25: за что мы его любим
Вышел трейлер фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли
Эмилия Кларк впервые присоединится к киновселенной Marvel
Названа худшая супергеройская франшиза всех времен
Решение о прокате «Черной Вдовы» примут в последний момент
От Убивашки до Наташи: самые крутые супергероини в кино
Киану Ривзу предложили роль суперзлодея в фильме Marvel
Мэтт Дэймон появится в фильме «Тор: Любовь и гром»
Disney покажет 20 сериалов по вселенным «Звездных войн» и Marvel
Создатели «Черной Пантеры» отказались заменять умершего актера
Актер Майкл Б. Джордан назван самым сексуальным мужчиной года
В «Черной Пантере 2» не будет цифровой копии Чедвика Боузмана
Том Холланд показал фото в маске со съемок «Человека-паука 3»
Звезды «Мстителей» встали на защиту «худшего Криса Голливуда»
Доктор Стрэндж станет наставником Человека-паука в новом фильме
Даты выхода «Бэтмена» и новой «Матрицы» перенесли
СМИ сообщили, кто станет самой высокооплачиваемой звездой Marvel
Роберт Дауни-мл. заявил об уходе из киновселенной Marvel
Памяти Чедвика Боузмана: опубликован ролик в честь актера
Marvel снимет фильм об Умном Халке
Хью Джекман отмечает 20 лет со дня выхода «Людей Икс»
В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей
«Передаю ей эстафету»: Йоханссон нашли замену в фильмах Marvel
Канье Уэст пообещал превратить Белый дом в Ваканду
Назван величайший киногерой в истории
Назван самый ценный супергерой киновселенной Marvel
Стало известно, готовы ли россияне вернуться в кинотеатры
Marvel хочет лишить Дэдпула «взрослых» шуток
Эванс заверил, что Капитана Америки больше не будет в Marvel
Marvel возобновит прерванные из-за коронавируса съемки в Чехии
Режиссер «Стражей Галактики» назвал лучшего Бэтмена в кино
Новых Мстителей может возглавить Капитан Марвел
Опубликован первый кадр из «Дюны» с Тимоти Шаламе
Мать Криса Эванса убедила его сыграть Капитана Америку
53-летняя Хайек рассказала о своей первой роли супергероини
Зрители требуют уволить нарушающую карантин актрису
Хэнкс на карантине, Йовович-младшая в Marvel: киноновости недели
Меган Маркл хочет вернуться на экраны в роли супергероини
Названы сроки выхода продолжения «Капитана Марвел»
Новые трейлеры
Аллея кошмаров
Тизер-трейлер (англ.)
Ломка
Трейлер (англ.)
Вестсайдская история
Трейлер №2 (рус.суб.)
Чемпион мира
Тизер
Уборщица
Трейлер (англ. с рус.суб.)
Спенсер: Тайна принцессы Дианы
Дублированный тизер
Параллельные матери
Дублированный трейлер
Соколиный глаз
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
В Петербурге завели дело из-за 15-летней сироты весом 13 кг Информация о девочке появилась в соцсетях
Hi-Tech
Северная Корея запустила ракету прямо с поезда (видео) Посмотрите на это зрелище
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь