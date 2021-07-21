Вера Сотникова вышла на связь после госпитализации

Я чувствовала, как искренне совсем не знакомые мне люди желали мне скорейшего выздоровления и удачи в борьбе с коварным вирусом. Спасибо вам за каждый комментарий. Спасибо за сочувствие и доброту. Спасибо за энергию веры и желание видеть меня здоровой и счастливой.