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21 июля 2021, новость

Вера Сотникова вышла на связь после госпитализации

Актриса переболела коронавирусом, из-за чего не попала на Каннский кинофестиваль
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Российская актриса театра и кино, телеведущая Вера Сотникова вышла на связь с поклонниками через три недели после госпитализации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Сотникова обратилась к своим подписчикам в Instagram и поблагодарила их за слова поддержки и любви.

Новость
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Я чувствовала, как искренне совсем не знакомые мне люди желали мне скорейшего выздоровления и удачи в борьбе с коварным вирусом. Спасибо вам за каждый комментарий. Спасибо за сочувствие и доброту. Спасибо за энергию веры и желание видеть меня здоровой и счастливой.
Вера Сотникова

Сейчас, уточнила Сотникова, она уже получила отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

О том, что 60-летняя актриса проходит лечение в одной из московских клиник, стало известно в конце июня. 21 июня она собиралась сделать первую прививку от коронавируса, а через две недели — вторую, чтобы получить сертификат для поездки на Каннский кинофестиваль, однако болезнь помешала ей.

Вера Сотникова — актриса театра и кино, телеведущая. Снималась в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «Завтрак с видом на Эльбрус», «Королева Марго» и др.

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