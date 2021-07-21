Вера Сотникова вышла на связь после госпитализации

Российская актриса театра и кино, телеведущая Вера Сотникова вышла на связь с поклонниками через три недели после госпитализации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Сотникова обратилась к своим подписчикам в Instagram и поблагодарила их за слова поддержки и любви.
Я чувствовала, как искренне совсем не знакомые мне люди желали мне скорейшего выздоровления и удачи в борьбе с коварным вирусом. Спасибо вам за каждый комментарий. Спасибо за сочувствие и доброту. Спасибо за энергию веры и желание видеть меня здоровой и счастливой.
Сейчас, уточнила Сотникова, она уже получила отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.
О том, что 60-летняя актриса проходит лечение в одной из московских клиник, стало известно в конце июня. 21 июня она собиралась сделать первую прививку от коронавируса, а через две недели — вторую, чтобы получить сертификат для поездки на Каннский кинофестиваль, однако болезнь помешала ей.
Вера Сотникова — актриса театра и кино, телеведущая. Снималась в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «Завтрак с видом на Эльбрус», «Королева Марго» и др.