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29 июня 2021, новость

60-летнюю Веру Сотникову госпитализировали с коронавирусом

Актриса опубликовала видео из больничной палаты и призвала вакцинироваться
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Российскую актрису театра и кино Веру Сотникову госпитализировали с коронавирусом. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

60-летняя артистка выложила видео из больничной палаты и рассказала, что собиралась вакцинироваться от COVID-19, чтобы поехать на Каннский кинофестиваль. Однако она не успела сделать прививку и заболела.

Новость
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Ровно в понедельник стало так плохо! Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, температура, высокое давление.
Вера Сотникова

Актриса призвала людей прививаться и не слушать тех, кто выступает против вакцинации. Она допустила, что человек может заразиться и после прививки, однако заявила, что в таком случае болезнь будет проходить гораздо легче.

«Я люблю людей. Всегда жалею их. Потому-то знаю, как иногда тяжело бывает просто жить. Но мы оптимисты и будем верить, что все самое хорошее, интересное и красивое впереди. Обнимаю всех», — отметила артистка.

Вера Сотникова известна по таким фильмам, как «Самая обаятельная и привлекательная», «Курьер», «Завтрак с видом на Эльбрус» и «Гу-га». Кроме того, она вела программы «Клуб бывших жен» и «Битва экстрасенсов».

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