60-летнюю Веру Сотникову госпитализировали с коронавирусом

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

Российскую актрису театра и кино Веру Сотникову госпитализировали с коронавирусом. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

60-летняя артистка выложила видео из больничной палаты и рассказала, что собиралась вакцинироваться от COVID-19, чтобы поехать на Каннский кинофестиваль. Однако она не успела сделать прививку и заболела.

Ровно в понедельник стало так плохо! Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, температура, высокое давление. Вера Сотникова

Актриса призвала людей прививаться и не слушать тех, кто выступает против вакцинации. Она допустила, что человек может заразиться и после прививки, однако заявила, что в таком случае болезнь будет проходить гораздо легче.