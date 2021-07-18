Звезды на красной дорожке закрытия Каннского кинофестиваля 2021

74-й Каннский кинофестиваль завершился в минувшие выходные торжественной церемонией вручения наград. Кому достались основные призы смотра, читайте в нашем материале. А ниже листайте фотогалерею с традиционной красной дорожки с участием знаменитостей, в числе которых в этом году были Шэрон Стоун, Розамунд Пайк, Мэгги Джилленхол, Милен Фармер, Мелани Лоран, Хофит Голан, Тильда Суинтон, Адель Экзаркопулос, Жан Дюжарден и Пьер Нинэ (представлявшие фильм закрытия Канн-2021 «Агент 117: Из Африки с любовью») и возглавлявший жюри Спайк Ли.