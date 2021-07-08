Названы лучшие фильмы и сериалы полугодия

Юрий Стоянов в сериале «Вампиры средней полосы»

Второе место – у американской детективной драмы канала HBO «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет в главной роли. Замыкает тройку лидеров многосерийный проект Marvel «ВандаВижен», вышедший в январе.

Лучшие фильмы

Эмма Стоун в фильме «Круэлла»

Топ лучших фильмов первой половины 2021 года возглавляет, по мнению российских зрителей, приквел знаменитой киноистории Disney о 101 далматинце «Круэлла» – о молодости Круэллы де Виль в исполнении Эммы Стоун.

Второе место – у продолжения популярного российского фэнтези «Последний богатырь: Корень зла».

На третьей позиции разместилась четырехчасовая режиссерская версия «Лиги Справедливости» Зака Снайдера – примечательно, что фильм о команде супергероев вселенной DC не выходил в широкий прокат, премьера состоялась на платформе HBO Max.

Замыкают пятерку лучших фильмов полугодия голливудский боевик российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» и сиквел нашумевшего хоррора Джона Красински «Тихое место 2».