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8 июля 2021, новость

Названы лучшие фильмы и сериалы полугодия

Проект Кино Mail.ru подводит киноитоги первой половины 2021 года и представляет рейтинг лучших кинопроектов по оценкам читателей
Юрий Стоянов в сериале «Вампиры средней полосы»

Лучшим сериалом первого полугодия 2021, согласно зрительским рейтингам на Кино Mail.ru, стал российский проект «Вампиры средней полосы» (платформа Start) – о семье вампиров, проживающих среди простых смертных в Смоленске. Главные роли исполнили Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Глеб Калюжный, Артем Ткаченко и другие.

7.7
Вампиры средней полосы
2021/Россия16+комедия
Моя оценка

Второе место – у американской детективной драмы канала HBO «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет в главной роли. Замыкает тройку лидеров многосерийный проект Marvel «ВандаВижен», вышедший в январе.

Четвертое и пятое место в рейтинге заняли, соответственно, сериалы «Хрустальный» Душана Глигорова (KION) и «Полет» Петра Тодоровского-мл. (ТНТ). Также в десятку лучших вошли: «Засланец из космоса» (Syfy), «Топи» (Кинопоиск HD), «В ее глазах» (Netflix), «Тень и кость» (Netflix), «За час до рассвета» (НТВ, more.tv).

Лучшие фильмы

Эмма Стоун в фильме «Круэлла»

Топ лучших фильмов первой половины 2021 года возглавляет, по мнению российских зрителей, приквел знаменитой киноистории Disney о 101 далматинце «Круэлла» – о молодости Круэллы де Виль в исполнении Эммы Стоун.

Второе место – у продолжения популярного российского фэнтези «Последний богатырь: Корень зла».

7.2
Последний богатырь: Корень зла
2021/Россия6+комедияприключениясемейныйфэнтези
Моя оценка

На третьей позиции разместилась четырехчасовая режиссерская версия «Лиги Справедливости» Зака Снайдера – примечательно, что фильм о команде супергероев вселенной DC не выходил в широкий прокат, премьера состоялась на платформе HBO Max.

Замыкают пятерку лучших фильмов полугодия голливудский боевик российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» и сиквел нашумевшего хоррора Джона Красински «Тихое место 2».

Ранее пользователи Кино Mail.ru рассказали, о продолжении каких культовых сериалов они мечтают.

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Джон Красински
John Krasinski
Эмма Стоун
Emma Stone
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Лига справедливости Зака Снайдера
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В ее глазах
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Тихое место 2
Татьяна Догилева
Хрустальный
1 р.
Вампиры средней полосы
ВандаВижен
Полет
Последний богатырь: Корень зла
Топи
Артем Ткаченко
Илья Найшуллер
Засланец из космоса
Мейр из Исттауна
Зак Снайдер
Zack Snyder
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