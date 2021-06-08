Стало известно, о продолжении какого сериала мечтают россияне

Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман в сериале «Шерлок»

В конце мая вышел специальный эпизод сериала «Друзья», вызвавший большой ажиотаж у зрителей всего мира. Впереди нас ждут современный сиквел «Секса в большом городе», ремейк «Сплетницы», новый сезон «Декстера». Проект Кино Mail.ru решил выяснить, продолжений каких популярных сериалов прошлых лет хотят сами зрители.

По результатам опроса, наибольшее количество голосов (15%) получил британский сериал «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, финальный сезон которого был показан в 2017 году.

С отрывом в несколько десятков голосов на втором месте (14%) оказался легендарный телепроект Lost («Остаться в живых»), завершившийся более 10 лет назад. А третьей в рейтинге ожиданий зрителей стала «Игра престолов» (13%), финальный эпизод которой вышел в 2019 году.

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Любопытно, что половина участников опроса (48%) положительно относятся к ремейкам и современным продолжениям старых сериалов, в то время как 27% респондентов этого не одобряют. У некоторых ремейки вызывают смешанные чувства, также многие отмечают, что готовы смотреть продолжения культовых сериалов только при условии, что они будут «качественно» и «хорошо» сняты.