Стало известно, о продолжении какого сериала мечтают россияне

В конце мая вышел специальный эпизод сериала «Друзья», вызвавший большой ажиотаж у зрителей всего мира. Впереди нас ждут современный сиквел «Секса в большом городе», ремейк «Сплетницы», новый сезон «Декстера». Проект Кино Mail.ru решил выяснить, продолжений каких популярных сериалов прошлых лет хотят сами зрители.
По результатам опроса, наибольшее количество голосов (15%) получил британский сериал «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, финальный сезон которого был показан в 2017 году.
С отрывом в несколько десятков голосов на втором месте (14%) оказался легендарный телепроект Lost («Остаться в живых»), завершившийся более 10 лет назад. А третьей в рейтинге ожиданий зрителей стала «Игра престолов» (13%), финальный эпизод которой вышел в 2019 году.
Примечательно, что по итогам опроса «Друзья» заняли 4-е место (11,5%), а «Секс в большом городе» – лишь 10-е (4,2% голосов). Кроме них, в десятке сериалов, которые, по мнению зрителей, могли бы получить продолжение, оказались: «Доктор Хаус», «Секретные материалы», «Теория большого взрыва», «Во все тяжкие», «Клиника», «Зачарованные», «Офис». Попал в рейтинг и российский сериал – за продолжение культовой «Бригады» проголосовали 4,6% респондентов.
В число неоднократно предложенных самими пользователями проектов, требующих сиквела, вошли также: «Сверхъестественное», «Оттепель», «Светлячок», «Твин Пикс», «Касл», «Декстер», «Альф», «Вечность», «Как я встретил вашу маму», «Менталист», «Отчаянные домохозяйки», «Обмани меня».
Любопытно, что половина участников опроса (48%) положительно относятся к ремейкам и современным продолжениям старых сериалов, в то время как 27% респондентов этого не одобряют. У некоторых ремейки вызывают смешанные чувства, также многие отмечают, что готовы смотреть продолжения культовых сериалов только при условии, что они будут «качественно» и «хорошо» сняты.
Всего в опросе приняли участие более 11,5 тыс. пользователей.