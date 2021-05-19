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19 мая 2021, новость

Цыганов и Снигирь станут Мастером и Маргаритой в «Воланде»

Имя исполнителя роли Воланда пока держится в секрете
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В экранизации книги Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — фильме «Воланд» — главные роли исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, сообщает Telegram-канал «КиноТВ» со ссылкой на заявление режиссера Михаила Локшина на питчинге проектов в «Фонде кино».

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Утверждается, что Воланда сыграет не говорящий по-русски иностранный актер, который пока не объявлен. «У нас в фильме заговорит», — пообещал Локшин.

Действие картины будет разворачиваться в мире романа Булгакова, в нем появится сам писатель, который также выступит воплощением Мастера. Съемки начнутся 3 июля. 

О работе над новой экранизацией романа Михаила Булгакова стало известно в апреле 2021 года. Премьера фильма должна состояться в конце 2022-го.

Впервые книгу «Мастер и Маргарита» экранизировали в 1971 году: Анджей Вайда снял фильм «Пилат и другие — Фильм на Страстную пятницу» по мотивам библейских сцен из романа. Свои версии снимали режиссеры Александр Петрович, Мацей ВойтышкоЮрий КараВладимир Бортко. Новый фильм должен был снимать Николай Лебедев, однако из-за пандемии коронавируса он начал работу над другим проектом.

Воланд
2022/Россия16+драмадетективфэнтези
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