Цыганов и Снигирь станут Мастером и Маргаритой в «Воланде»

В экранизации книги Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — фильме «Воланд» — главные роли исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, сообщает Telegram-канал «КиноТВ» со ссылкой на заявление режиссера Михаила Локшина на питчинге проектов в «Фонде кино».
Утверждается, что Воланда сыграет не говорящий по-русски иностранный актер, который пока не объявлен. «У нас в фильме заговорит», — пообещал Локшин.
Действие картины будет разворачиваться в мире романа Булгакова, в нем появится сам писатель, который также выступит воплощением Мастера. Съемки начнутся 3 июля.
О работе над новой экранизацией романа Михаила Булгакова стало известно в апреле 2021 года. Премьера фильма должна состояться в конце 2022-го.
Впервые книгу «Мастер и Маргарита» экранизировали в 1971 году: Анджей Вайда снял фильм «Пилат и другие — Фильм на Страстную пятницу» по мотивам библейских сцен из романа. Свои версии снимали режиссеры Александр Петрович, Мацей Войтышко, Юрий Кара, Владимир Бортко. Новый фильм должен был снимать Николай Лебедев, однако из-за пандемии коронавируса он начал работу над другим проектом.