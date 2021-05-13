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13 мая 2021, новость

Звезда «Мортал Комбат» снимется в голливудской «Иронии судьбы»

Британский актер Льюис Тан присоединится на съемках к Эмме Робертс и Гаррету Хедлунду
Льюис Тан | Источник: Legion-Media.ru

Британский актер, звезда боевика «Мортал Комбат», Льюис Тан сыграет в ремейке советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом сообщает ФАН в среду, 12 мая.

В экранизации видеоигры Тан исполнил роль бойца MMA, которому пришлось сражаться в смертельном поединке, чтобы спасти Землю. Отмечается, что партнерами артиста по съемочной площадке голливудской интерпретации ленты Эльдара Рязанова станут Эмма Робертс, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон и Томас Манн. 

Режиссером выступит Марюс Вайсберг. Кинематографист известен по серии фильмов «Бабушка легкого поведения», а также по лентам «8 лучших свиданий» и «(Не)идеальный мужчина». Подчеркивается, что съемки начнутся в Бостоне летом текущего года.

Ранее снявшаяся в советской «Иронии судьбы» Барбара Брыльска усомнилась в том, что у зарубежных создателей получится повторить успех оригинальной картины. 

8.1
Ирония судьбы, или С легким паром!
1975/СССРмелодрамакомедия
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