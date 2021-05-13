Звезда «Мортал Комбат» снимется в голливудской «Иронии судьбы»

Льюис Тан | Источник: Legion-Media.ru

Британский актер, звезда боевика «Мортал Комбат», Льюис Тан сыграет в ремейке советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом сообщает ФАН в среду, 12 мая.

В экранизации видеоигры Тан исполнил роль бойца MMA, которому пришлось сражаться в смертельном поединке, чтобы спасти Землю. Отмечается, что партнерами артиста по съемочной площадке голливудской интерпретации ленты Эльдара Рязанова станут Эмма Робертс, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон и Томас Манн.