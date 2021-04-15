Коул Янг — боец ММА и постоянный участник поединков за деньги, не знающий ничего о своем происхождении кроме того, что с самого рождения на его теле есть загадочная отметка в виде дракона. Когда он узнает о том, что император Внешнего Мира Шан Цзун отправил за ним своего лучшего бойца, криоманта Саб-Зиро, Янг по указанию майора вооруженных сил Джакса отправляется на поиски Сони Блейд. Герой оказывается в храме Лорда Рейдена, Старшего Бога и защитника Земного Царства, который дает убежище носителям метки дракона. Коулу Янгу вместе с чемпионами Земли Лю Каном, Кун Лао и Кано предстоит сразиться против врагов из Внешнего Мира. Для того, чтобы защитить семью и навсегда остановить Внешний Мир, герою необходимо пробудить колоссальную силу, спрятанную в его душе.