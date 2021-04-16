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16 апреля 2021, Газета.Ruновость

Брыльска сомневается в популярности голливудской «Иронии судьбы»

Звезда советского фильма прокомментировала новости о ремейке
Барбара Брыльска в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» и Эмма Робертс

Сыгравшая главную героиню Надю в советской мелодраме «Ирония судьбы, или С легким паром!» актриса Барбара Брыльска прокомментировала выход голливудского ремейка картины.

В беседе с ФАН она усомнилась, что фильм ждет такой же успех, как в СССР.

Это может быть успешно, а может и нет. Не думаю, что будет такой успех и такая заинтересованность людей, как было с нашим фильмом. Не знаю даже, как могу ответить на такой вопрос.
Барбара Брыльска

Ранее сообщалось, что англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова переснимет режиссер Марюс Вайсберг, известный по фильмам «Бабушка легкого поведения» и «8 первых свиданий». Главные роли исполнят Эмма Робертс и Томас Манн. Съемки начнутся в Бостоне летом этого года.

Ранее в успехе англоязычной версии «Иронии судьбы» также усомнилась сыгравшая одну из ролей в фильме Валентина Талызина.

8.1
Ирония судьбы, или С легким паром!
1975/СССРмелодрамакомедия
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