Пока вся страна следит за московской Олимпиадой 1980 года, Вова Рубинштейн пытается разбогатеть, под шумок переодеваясь в звезд советской эстрады и устраивая фальшивые концерты. На одном из выступлений его разоблачают сотрудники КГБ, после чего вербуют Рубинштейна как агента под прикрытием. Вове предстоит разыскать на черном рынке смертельно опасный химикат из секретной лаборатории. В пучине шпионских страстей и в образе валютной проститутки Луизы Карповны герой предотвращает подрыв олимпийского Мишки, сливается с Брежневым в страстном поцелуе и находит любовь всей своей жизни.