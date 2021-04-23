От Асмус до Линдеманна и Узерли: звезды на открытии ММКФ 2021

Звезды на красной дорожке
В Москве состоялось торжественное открытие 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). На красной дорожке перед кинотеатром «Россия», где по традиции прошла церемония, появились крупнейшие звезды российской киноиндустрии: Мария Кожевникова, Кристина Асмус, Марина Зудина, Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская, Агата Муцениеце, Екатерина Волкова, Александра Ревенко, Екатерина Климова, Лукерья Ильяшенко, Владимир Яглыч, Сергей Бурунов, Анна Банщикова, Ян Гэ и многие другие.
Кроме того, среди гостей церемонии открытия фестиваля были замечены Филипп Киркоров, звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли и Тилль Линдеманн: советская песня «Любимый город», исполненная им на русском языке, вошла в саундтрек фильма открытия «Девятаев».
Приветственные речи
Гостей вечера поприветствовали президент смотра Никита Михалков и минстр культуры РФ Ольга Любимова. Обратившись к участникам фестиваля, Михалков подчеркнули важность соблюдения мер безопасности. Его цитирует ТАСС:
Трудно проводить фестиваль в тех условиях, в которых мы находимся. Но если мы будем соблюдать все, что необходимо, то мы сумеем его сохранить.
Любимова, в свою очередь, отметила, что ММКФ — это единственный международный кинофестиваль, ни на один год не ушедший в онлайн-формат.
Фильм открытия и заболевший председатель жюри
Киносмотр открылся фильмом Тимура Бекмамбетова «Девятаев» о подвиге советского летчика с Павлом Прилучным в главной роли. В основную конкурсную программу ММКФ-2021 вошли 14 картин из Японии, Испании, Греции и других стран.
Оценивать фильмы будет жюри, в состав которого вошли сербский актер Милош Бикович, в феврале получивший российское гражданство, режиссеры Нигина Сайфуллаева и Карим Айнуз, а также кинкомпозитор Юрий Потеенко. Выбранный в 2021 году председателем жюри филиппинский режиссера Брийанте Мендоса не смог приехать лично в Москву из-за положительного теста на коронавирус. Он записал видеообращение к коллегам и гостям смотра:
Для меня большая честь быть председателем жюри. К сожалению, я не смог приехать из-за коронавируса, но надеюсь посетить вашу прекрасную страну в скором времени.
Награда для Гафта
Специальный приз 43-го Московского международного кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф посмертно присудили Валентину Гафту, который умер в декабре 2020 года в возрасте 85 лет. Награду из рук Никиты Михалкова приняла вдова артиста, актриса Ольга Остроумова.
Жить в этой среде, в актерской ауре непростой, сохранить невероятную чистоту и абсолютную честность, при этом быть потрясающим актером. Я имел счастье с ним работать. Наслаждение от этой детской чистоты, с одной стороны, и, с другой стороны, яростного юмора, испепеляющего по отношению к тем, чьи поступки ему кажутся неправильными.
Московский кинофестиваль продлится до 29 апреля. Фильмом закрытия станет картина «Кафе моей памяти».