Сербский актер Милош Бикович получил российское гражданство

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сербский актер Милош Бикович получил гражданство РФ. Это следует из указа российского президента Владимира Путина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Бикович Милош, родившийся 13 января 1988 года в Сербии», — говорится в указе.
Бикович в комментарии ТАСС назвал большой честью и счастьем получение гражданства:
Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. <...> Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина.
Бикович снимался в российских фильмах «Духless 2», «Холоп», «Отель „Белград“», «Мифы», «Кома», «Балканский рубеж», «Лед», а также в сериалах «Крылья империи», «Отель Элеон», «Магомаев». Отметим, что Бикович стал самым популярным актером 2020-го по версии Кино Mail.ru. Портал, напомним, проанализировал пользовательскую активность, рейтинги и количество оценок, выставленных зрителями фильмам, сериалам и артистам в течение года.