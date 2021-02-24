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24 февраля 2021, ТАССновость

Сербский актер Милош Бикович получил российское гражданство

В России артист снимался в фильмах «Отель „Белград“», «Холоп» и «Лед»
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фотографий
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МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сербский актер Милош Бикович получил гражданство РФ. Это следует из указа российского президента Владимира Путина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Бикович Милош, родившийся 13 января 1988 года в Сербии», — говорится в указе.

Бикович в комментарии ТАСС назвал большой честью и счастьем получение гражданства:

Новость
Названы лучшие актер и актриса года
Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. <...> Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина.
Милош Бикович

Бикович снимался в российских фильмах «Духless 2», «Холоп», «Отель „Белград“», «Мифы», «Кома», «Балканский рубеж», «Лед», а также в сериалах «Крылья империи», «Отель Элеон», «Магомаев». Отметим, что Бикович стал самым популярным актером 2020-го по версии Кино Mail.ru. Портал, напомним, проанализировал пользовательскую активность, рейтинги и количество оценок, выставленных зрителями фильмам, сериалам и артистам в течение года.

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