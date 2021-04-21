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21 апреля 2021, Газета.Ruновость

Эмилия Кларк впервые присоединится к киновселенной Marvel

Студия ведет переговоры с актрисой о роли в новом проекте
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Актриса Эмилия Кларк находится на финальной стадии переговоров — она должна сняться в новом сериале по комиксам Marvel «Секретное вторжение».

Новость
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Как сообщает Variety, звезда «Игры престолов» наверняка получит роль, однако представители Кларк пока не подтверждали эту информацию.

Сериал выйдет на стриминговом сервисе Disney Plus, в нем также снимутся Сэмюэл Л. ДжексонБен МендельсонОливия Колман.

О готовящихся съемках «Секретного вторжения» стало известно в 2020 году. Сэмюэл Л. Джексон вернется к роли супергероя Ника Фьюри, а Мендельсон сыграет скрулла Талоса, в роли которого представал в «Капитане Марвел».

Сюжет комиксов, которые лягут в основу сценария сериала, разворачивался вокруг вторжения инопланетной расы скруллов на Землю. Скруллы могли изменять внешность и долгое время притворялись популярными супергероями.

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