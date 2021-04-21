Эмилия Кларк впервые присоединится к киновселенной Marvel

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Актриса Эмилия Кларк находится на финальной стадии переговоров — она должна сняться в новом сериале по комиксам Marvel «Секретное вторжение».

Как сообщает Variety, звезда «Игры престолов» наверняка получит роль, однако представители Кларк пока не подтверждали эту информацию.

Сериал выйдет на стриминговом сервисе Disney Plus, в нем также снимутся Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Оливия Колман.

О готовящихся съемках «Секретного вторжения» стало известно в 2020 году. Сэмюэл Л. Джексон вернется к роли супергероя Ника Фьюри, а Мендельсон сыграет скрулла Талоса, в роли которого представал в «Капитане Марвел».