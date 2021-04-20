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20 апреля 2021, Газета.Ruновость

Дочь Трофима ответила на критику выступления в детском «Голосе»

Лиза Трофимова намерена бороться за победу

Дочь певца Сергея Трофимова (Трофима) Елизавета ответила на критику своего выступления на шоу «Голос.Дети». 

Девочка, которая ранее прошла в финал телепроекта, намерена бороться за победу. Ее цитирует ФАН:

Я знаю, что всегда найдутся люди, которые будут говорить про тебя что-то плохое. Даже если бы папа не был известен, был бы хейт.

На сцене «Голоса» Елизавета подчеркнула, что знает, что о ней говорят неправду. При этом, признается Лиза, творчество отца ей не близко.

Елизавета впечатлила жюри еще на слепых прослушиваниях. Она пела песню Overjoyed американского соул-певца Стиви Уандера, к ней повернулись все три наставника — Светлана Лобода, Егор Крид и Баста.

После этого ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев вышел на сцену, чтобы объяснить успех участницы. Он спросил у судей, был ли кто-нибудь из них знаком с девочкой, а затем рассказал, чья она дочь. Девочка выбрала своим наставником Крида.

7.6
Голос. Дети
2014/Россия12+шоу талантов
Моя оценка

Напомним, ранее широкий резонанс вызвала победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шестом сезоне шоу: интернет-пользователи заявили о подтасовке результатов зрительского голосования. Проведенная позже проверка выявила технологию накрутки голосов, итоги финала были аннулированы.

Еще один подобный ицидент произошел в девятом сезоне вокального шоу «Голос», когда этап слепых прослушиваний прошла 18-летняя Александра Будникова, оказавшаяся дочкой ведущего «Первого канала» Романа Будникова. Тогда к девушке повернулись все четыре наставника, после чего Будникову затравили в сети, а шоу обвинили в нечестности. 

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