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27 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Баста прокомментировал скандал вокруг его подопечной в «Голосе»

Одна из участниц талант-шоу вызвала негодование зрителей

Наставник девятого сезона вокального шоу «Голос» рэпер Баста высказался по поводу негативной реакции на участие в проекте 18-летней Александры Будниковой, которая оказалась дочкой ведущего «Первого канала» Романа Будникова.

Выступление Александры Будниковой в шоу «Голос»

Из-за родства с сотрудником телеканала, выпускающего шоу в эфир, на девушку обрушился шквал критики в сети. Музыкант, взявший участницу к себе в команду, назвал обвинения в адрес Будниковой и шоу «теорией заговора». Баста считает девушку талантливой:

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Неужели, рождаясь в известной или обеспеченной семье, ты уже обречен быть ни на что не способным, ни в чем не талантливым и лишь покорно нести фамильное бремя? А как же Мироновы, Урганты, Нагиевы, Табаковы, Райкины, Дунаевские? А Лив Тайлер? А Зои Кравиц?
Баста

Рэпер отметил, что дети знаменитостей имеют право реализовывать творческие способности и не должны прятать талант только из-за страха осуждения.

Скандал вокруг Александры Будниковой разразился после того, как на слепых прослушиваниях к ней повернулись все четыре наставника. Будникову затравили в сети, а шоу обвинили в нечестности. Зрители сравнили инцидент со скандальной победой дочери Алсу, Микеллы Абрамовой, в шоу «Голос. Дети».

Съемки девятого сезона «Голоса» стартовали летом 2020 года, а первый выпуск вышел в эфир 9 октября. Ведущим остался Дмитрий Нагиев, а кресла наставников, помимо Басты, заняли Полина Гагарина, Валерий Сюткин и Сергей Шнуров. Шоу талантов «Голос», участники которого демонстрируют и совершенствуют свои вокальные данные, выходит на «Первом канале» с 2012 года.

7.5
Голос
2012/Россия12+шоу талантов
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