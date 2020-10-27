Баста прокомментировал скандал вокруг его подопечной в «Голосе»

Наставник девятого сезона вокального шоу «Голос» рэпер Баста высказался по поводу негативной реакции на участие в проекте 18-летней Александры Будниковой, которая оказалась дочкой ведущего «Первого канала» Романа Будникова.

Выступление Александры Будниковой в шоу «Голос»

Из-за родства с сотрудником телеканала, выпускающего шоу в эфир, на девушку обрушился шквал критики в сети. Музыкант, взявший участницу к себе в команду, назвал обвинения в адрес Будниковой и шоу «теорией заговора». Баста считает девушку талантливой:

Неужели, рождаясь в известной или обеспеченной семье, ты уже обречен быть ни на что не способным, ни в чем не талантливым и лишь покорно нести фамильное бремя? А как же Мироновы, Урганты, Нагиевы, Табаковы, Райкины, Дунаевские? А Лив Тайлер ? А Зои Кравиц Баста

Рэпер отметил, что дети знаменитостей имеют право реализовывать творческие способности и не должны прятать талант только из-за страха осуждения.

Скандал вокруг Александры Будниковой разразился после того, как на слепых прослушиваниях к ней повернулись все четыре наставника. Будникову затравили в сети, а шоу обвинили в нечестности. Зрители сравнили инцидент со скандальной победой дочери Алсу, Микеллы Абрамовой, в шоу «Голос. Дети».