Сыгравший Чикатило Нагиев высказался о своей роли

У меня были сомнения, даже метания, потому что для актеров есть опорные вещи в роли, а вот здесь не на что опереться. Чикатило — откровенная мразь. Я с удовольствием играю положительных героев, отрицательных героев или слабых людей, но я не умею и не хочу играть мерзких, мерзких на уровне физиологии.