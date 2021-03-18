Сыгравший Чикатило Нагиев высказался о своей роли

Создатели детективного сериала «Чикатило» к премьере шоу наконец раскрыли исполнителя роли самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило, убившего в период с 1978 по 1990 год более 50 человек. Сыгравший преступника Дмитрий Нагиев признался, что не сразу согласился взяться за роль:
У меня были сомнения, даже метания, потому что для актеров есть опорные вещи в роли, а вот здесь не на что опереться. Чикатило — откровенная мразь. Я с удовольствием играю положительных героев, отрицательных героев или слабых людей, но я не умею и не хочу играть мерзких, мерзких на уровне физиологии.
Нагиев отметил, что по иронии судьбы именно «физиологические вещи», которые он придумывал, помогли «понять глубину мерзости этого персонажа». Исполнитель роли Чикатило добавил, что на съемках ему было страшно и отвратительно.
Режиссером сериала «Чикатило» стал Сарик Андреасян. Зрители увидят восемь эпизодов детективной драмы о двойной жизни маньяка и расследовании его преступлений.
Помимо Нагиева, в проекте снялись Константин Лавроненко, Дмитрий Власкин, Николай Козак, Александр Булатов, жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова и другие. Сценаристами выступили Сергей Волков и Алексей Гравицкий, работавшие над фильмами Андреасяна «Гудбай, Америка» и «Непрощенный».
Показ «Чикатило» стартует в мультимедийном сервисе Okko 18 марта.