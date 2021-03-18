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18 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Сыгравший Чикатило Нагиев высказался о своей роли

Авторы многосерийного детектива до последнего не раскрывали имя исполнителя главной роли
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26
фотографий
26
фотографий

Создатели детективного сериала «Чикатило» к премьере шоу наконец раскрыли исполнителя роли самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило, убившего в период с 1978 по 1990 год более 50 человек. Сыгравший преступника Дмитрий Нагиев признался, что не сразу согласился взяться за роль:

У меня были сомнения, даже метания, потому что для актеров есть опорные вещи в роли, а вот здесь не на что опереться. Чикатило — откровенная мразь. Я с удовольствием играю положительных героев, отрицательных героев или слабых людей, но я не умею и не хочу играть мерзких, мерзких на уровне физиологии.
Дмитрий Нагиев
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Нагиев отметил, что по иронии судьбы именно «физиологические вещи», которые он придумывал, помогли «понять глубину мерзости этого персонажа». Исполнитель роли Чикатило добавил, что на съемках ему было страшно и отвратительно.

Режиссером сериала «Чикатило» стал Сарик Андреасян. Зрители увидят восемь эпизодов детективной драмы о двойной жизни маньяка и расследовании его преступлений.

Помимо Нагиева, в проекте снялись Константин Лавроненко, Дмитрий Власкин, Николай Козак, Александр Булатов, жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова и другие. Сценаристами выступили Сергей Волков и Алексей Гравицкий, работавшие над фильмами Андреасяна «Гудбай, Америка» и «Непрощенный».

Показ «Чикатило» стартует в мультимедийном сервисе Okko 18 марта.

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