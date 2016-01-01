Виктор Сергеевич едет навестить дочь в Америку и с ужасом обнаруживает, что его внук Пол хоть и говорит по-русски, но совсем далек от всего русского. Армен изо всех сил пытается закрепиться в США, постигая все нюансы фиктивного брака. Юля, уже давно обосновавшаяся в Штатах, нигде не может найти правильно приготовленную гефилте фиш. А не так давно переехавший сюда Игорь всячески старается откреститься от своего русского прошлого, называя себя Джейсоном. Кажется, всех их объединяет одна простая истина — можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским.