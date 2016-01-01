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Гудбай, Америка

2020драмамелодрамакомедия
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Сюжет фильма:

Виктор Сергеевич едет навестить дочь в Америку и с ужасом обнаруживает, что его внук Пол хоть и говорит по-русски, но совсем далек от всего русского. Армен изо всех сил пытается закрепиться в США, постигая все нюансы фиктивного брака. Юля, уже давно обосновавшаяся в Штатах, нигде не может найти правильно приготовленную гефилте фиш. А не так давно переехавший сюда Игорь всячески старается откреститься от своего русского прошлого, называя себя Джейсоном. Кажется, всех их объединяет одна простая истина — можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским.

Режиссер
Сарик Андреасян
В ролях
Дмитрий Нагиев, Надежда Михалкова, Юрий Стоянов, Лянка Грыу, Владимир Яглыч, Грант Тохатян, Елизавета Моряк, Микаэл Арамян, Леонид Леви, Ирина Темичева, Елена Валюшкина, Добромир Машуков, Ольга Тумайкина, Екатерина Васильева, Семен Стругачев, Семен Трескунов
Страна
Россия
Премьера
23 апреля (РФ)
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Трейлер
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